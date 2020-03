Zelf een mondmasker maken? Dat doe je zo Margo Verhasselt

21 maart 2020

17u04 0 Vrije tijd The British Fashion Council heeft een nieuw initiatief op poten gezet om de strijd aan te gaan met het coronavirus. Ze roepen ontwerpers massaal op om mondmaskers te maken. Ook in België is er nog steeds een tekort. Wil je zelf eentje maken? Zo doe je dat.

“In tijden van nood, kan de mode-industrie het verschil maken”, klinkt het bij het British Fashion Council. Heel wat mode-iconen sprongen al in de bres voor slachtoffers van het virus. En nu roept ook de Britse moderaad op om meer mondmaskers te maken die kunnen beschermen tegen het virus.

Ook in ons land gaan nog heel wat mensen op zoek naar mondmaskers, of ze proberen die zelf te maken. Afgelopen nacht kwamen er vijf miljoen mondmaskertjes toe in België. Die worden verdeeld onder ziekenhuizen, huisartsen, enz... Om nieuwe tekorten te vermijden, zijn er nog meer leveringen gepland. Het is ook de bedoeling om stocks met mondmaskers en ander medisch beschermingsmateriaal (bv. schorten) aan te leggen. Dat heeft minister De Block gezegd in De Ochtend op Radio 1.

Wil je graag zelf een mondmaskertje maken? De overheid heeft zelf een patroon ontworpen dat werkt volgens het principe van een kussensloop. Onderaan zit dus een opening met een omslag. Dat werd gekozen omdat verschillende lagen stof een betere bescherming beiden en omdat er zo een filter in de opening geschoven kan worden (die filter kan bestaan uit een stofzuigerzak). Zelf aan de slag? Er werd een handig stappenplan opgesteld.