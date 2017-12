Ze zijn sportiever, hun verjaardag wordt vaker vergeten en meer weetjes over decemberbaby's ND

Vrije tijd Zij die hun verjaardagsmaand delen met Sinterklaas en Jezus, worden wel eens ondergesneeuwd door alle aandacht die naar die twee heren lijkt te gaan. Onterecht, vinden wij, vandaar zeven leuke weetjes over kinderen die in december zijn geboren.

Ze zijn optimistischer

Winterkinderen bekijken het leven vaker de de zonnige kant, zo blijkt uit een Hongaars onderzoek bij 400 mensen dat een link zocht tussen persoonlijkheidstype en de periode waarin iemand geboren werd. Zij ontdekten dat mensen die in de winter worden geboren, minder last hebben van humeurschommelingen.

Hulst is hun geboorteplant

Behalve een sterrenbeeld bestaat er ook zoiets als een geboortebloem of -plant, die in verband staat met de maand waarin je geboren wordt en een symbolische betekenis heeft. Voor december is dat de hulst, om meteen in de kerststemming te komen.

Ze zijn vaker sportief

Volgens een studie die gepubliceerd werd in de International Journal of Sports Medicine, zijn kinderen die in oktober, november of december geboren zijn, fysiek fitter en sportiever dan zij die in de andere negen maanden werden geboren. Een verklaring daarvoor werd nog niet gevonden, maar wetenschappers vermoeden dat hun moeders meer vitamine D en zon hebben opgenomen tijdens de zwangerschap. Dat zou tot sterkere botten en spieren kunnen leiden voor hun baby's.

Ze zijn gevoeliger voor voedselallergieën

Veel kinderen kampen met voedselallergieën, maar een analyse van de kinderen die werden binnengebracht op de spoedafdeling van een ziekenhuis in Boston, concludeert dat het merendeel van de kinderen die met allergiesymptomen werden binnengebracht, in de winter waren geboren.

Boogschutter of steenbok

Wie in december is geboren, is mogelijk een boogschutter van sterrenbeeld (tussen 22 november en 21 december), waarvan gezegd wordt dat het enthousiaste, optimistische mensen zijn die graag reizen. In het andere geval behoor je tot de steenbokken (tussen 22 december en 19 januari) die vastberaden, ambitieus en vriendelijk zijn.

Ze hebben vaak het gevoel dat hun verjaardag wordt vergeten

Een studie wijst uit dat één derde van de mensen die in december wordt geboren, het gevoel hebben dat hun verjaardag wordt vergeten door de feestdagen. 27% krijgt zelfs cadeautjes verpakt in kerstpapier. Als het een troost mag zijn: 24 en 25 december zijn de meest zeldzame verjaardagen die er zijn, dus het blijft een speciale dag. En eis verder genoeg aandacht voor jezelf op aan de feesttafel.

Ze delen hun verjaardag met een paar coole celebs

Waaronder Lucy Liu, Brad Pitt, Judi Dench, Taylor Swift en Jamie Foxx. Van een feestje gesproken.