Zalig loungen in je eigen tuin: deze zaken maken het af Joni Horemans

24 juli 2020

10u30

Bron: HLN Shop 0 Vrije tijd De kans is groot dat je dit jaar voor een staycation kiest, en je geen andere horizonten zal opzoeken dan de grenzen van je eigen hof. Hoog tijd dus om je tuin om te toveren tot een vakantieparadijs! Berg die schop en grasmaaier gauw op en kies voor deze plaatsvervangende items om heerlijk te loungen in je persoonlijke groene zone.

Stijlvol in weer en wind

Een loungeset vormt de basis van iedere tuindecoratie. Vanuit een buitensalon kan je grenzeloos genieten met je genodigden, zonder dat iemand zich moet behelpen met een klapstoeltje. Zorg er wel voor dat je weer- en waterbestendige kussen kiest en dat je ze kan wassen. Ons wispelturig Belgisch klimaat indachtig is dat de beste manier om je tuinmeubelen een lang leven te gunnen.

Luxueus liggen

Onmisbaar is daarnaast een degelijk ligbed. Kwaliteit is hier zeer belangrijk, want het is onbegonnen werk je te ontspannen in een wankele ligstoel, waar je op de koop toe je vingers mee dreigt te amputeren bij een verkeerde beweging. Een model waar je niet zonder rugklachten uit recht komt is evenmin een meerwaarde. Ga dus voor een stevig exemplaar met optimaal ligcomfort. Meerdere standen maken je leven nog gemakkelijker. En heb je toch reisplannen? Plooi de ligstoel dan eenvoudigweg op en stal je hem uit op het strand of de camping van je voorkeur. Bekijk hier het ligbed in de HLN Shop.

En toen was er licht

Om al het moois in je tuin ook na zonsondergang zichtbaar te maken, investeer je in de juiste verlichting. Een lichtslinger is ideaal als basis om je tuin of terras veilig te verlichten en in één klap de gezelligheid te bevorderen. Ook handig: tuinverlichting op zonne-energie, dan hoef je zelfs geen batterijen te verspillen. Verwacht van die laatste wel niet het soort superkracht dat je nodig hebt om bvb. ‘s nachts een boek te kunnen lezen, het gaat vaak meer om sfeerverlichting.

Altijd frisse drank

Professionele chillers weten verder dat een coolbar onmisbaar is in hun tuinuitzet. Met een Coolbar is lang aanschuiven aan een strandbar verleden tijd: je favoriete verkoelende drankjes zijn steeds onmiddellijk en binnen handbereik beschikbaar. Deze multifunctionele must-have doet dankzij een uitschuifbare bovenkant bovendien dienst als bijzettafel, of nog beter: cocktailtafel.

Plons

De kroon op je tuinuitzet is natuurlijk een zwembadje of jacuzzi. Je vindt spotgoedkope opblaasbare plonsbadjes bij de vleet, en ook jacuzzi’s bestaan tegenwoordig in opblaasbare versie. Hoe robuuster het materiaal, hoe meer je betaalt.

Bekijk hier het volledige tuinaanbod in de HLN Shop.

Lees ook:

Familie-uitstapjes met de fiets: deze fietstochten zijn tof én veilig

Vakantie in eigen land: waar liggen die verborgen schatten?

Rechtop peddelen is steeds populairder: op deze 6 plekken kan je het eens uitproberen