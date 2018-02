YouTuber Enzo Knol vlogt over NINA-shoot De held van uw kinderen Anke Michiels

26 februari 2018

16u03 1 Vrije tijd Enzo Knol, de bekendste Nederlandse YouTuber én mogelijk ook de online held van uw kinderen, staat binnenkort in het kids-nummer van ons magazine NINA. Tijdens de fotoshoot en tijdens het interview filmde Enzo vrolijk verder voor zijn vlog. Kijk vlug! (link YouTube onderaan)

Het NINA-team ging Enzo Knol - populair vlogger en met anderhalf miljoen volgers op YouTube een waar fenomeen - opzoeken bij hem thuis in Zeist, nabij Utrecht. Ze namen hem mee naar een skatepark in de buurt voor een coole fotosessie. Letterlijk zelfs, want het was bibberkoud die dag. (kijk maar eens wat Enzo daar ocharme van vindt!) In zijn vlog noemt Enzo het resultaat van de fotoshoot prachtig, hij vindt journaliste Anke 'een héél lieve vrouw', en hij is vooral verheugd over zoveel aandacht uit Vlaanderen. "Dit is de allereerste keer dat ik een interview afleg voor Vlaanderen, en dat dat dus in België zal uitgebracht worden in het meg'zien. ('magazine' op zijn Hollands) Dat vind ik heel erg tof, en ik ben er blij mee." Het volledige interview met Enzo - waarin hij onder meer vertelt over zijn moeilijke jeugd - lees je op 10 maart in NINA-meg'zien.