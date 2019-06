YouTube laat kijkers direct make-up uitproberen via augmented reality Redactie

20 juni 2019

12u48

Bron: ad.nl 0 Vrije tijd YouTube heeft in samenwerking met MAC Cosmetics een nieuwe functie toegevoegd aan advertenties op het videoplatform. Door middel van augmented reality (AR) kunnen kijkers meteen zien hoe een kleur lipstick hem of haar staat door het product virtueel via de camera op de lippen te smeren.

Zo’n advertentie kan bijvoorbeeld verschijnen bij beautyvloggers, zoals de Nederlandse Nikkie de Jager van NikkieTutorials. De reclames heten AR Beauty Try-On. Bij het zien van de reclame wordt – met toestemming – de selfiecamera geopend en worden de verschillende kleuren in beeld gebracht waaruit gebruikers kunnen kiezen.



Voor nu lijkt het alleen te lukken bij lipsticks, maar volgens YouTube moeten ook oogschaduw en andere cosmetica tevoorschijn komen. Tijdens het uitproberen verschijnt er uiteraard een aankooplink naar het geteste product in beeld.

Elke huidskleur

Volgens YouTube werkt de filter bij elk type huidskleur. Voorlopig gaat het alleen om producten van cosmeticamerk MAC, maar dat worden er in de toekomst waarschijnlijk meer. In een kleinschalige test van techreus Google activeerde dertig procent van de kijkers de filter. Daarna spendeerde dat aantal gemiddeld tachtig seconden in de testomgeving.

We gaan dit waarschijnlijk nog veel meer zien in de toekomst. Facebook en vooral Apple richten zich op AR-technologie. Bij Facebook is het bijvoorbeeld al mogelijk om kledingstukken te passen via de app. Ook kun je via de WannaKicks-app sneakers passen.