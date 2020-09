World Cleanup Day: milieuorganisaties roepen op om dit weekend afval uit rivieren te halen (en jij kan meedoen) Roxanne Wellens

19 september 2020

10u50 1 Vrije tijd Vandaag is het World Cleanup Day: de grootste wereldwijde opruimactie van het jaar. Dan wordt er in meer dan 150 landen door miljoenen mensen afval opgeruimd. Deze editie belooft in België alvast een succes te worden. Want een aantal organisaties bundelen hun krachten en vragen vrijwilligers om dit weekend afval uit onze rivieren te halen. Nog geen plannen vandaag? Schrijf je in!

Elk jaar belandt er zo’n 8 miljard kilogram afval in onze zeeën en oceanen. 80% van dat afval is afkomstig van rivieren. Daar wil River Cleanup verandering in brengen. Vanaf vandaag tot World Rivers day, volgende week zondag 27 september, zet de non-profitorganisatie acties op in Antwerpen, Gent, Brussel, Leuven, Luik en Namen. Lokale partners en actiegroepen zoals Eneco, Clean Beach Cup, JCI Belgium, Bewapp en Mooimakers doen ook mee.

Antwerpen

Vandaag zal Antwerpen fungeren als hoofdlocatie voor de Schelde. Vlaams minister van Omgeving en Energie Zuhal Demir (N-VA), zal alvast te water gaan om afval uit de dokken te vissen. Dat doet ze samen met een 400-tal andere vrijwilligers.

Gent, Leuven, Brussel, Luik en Namen

Vandaag om 14u kan je terecht in Gent, morgen in Leuven en Brussel, en volgende week doen ook Luik en Namen mee.

Praktisch

Deelnemers worden gevraagd zich vooraf te registreren via deze link. Vrijwilligers ruimen alleen of in hun bubbel op en moeten 1,5 meter afstand houden van andere deelnemers, zodat alles Coronaproof verloopt.