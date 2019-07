Work, work, work: 6 tips om zorgeloos op vakantie te vertrekken LVB NA

22 juli 2019

15u55

Bron: The Huffington Post, De Morgen 0 Vrije tijd Je werk loslaten op vakantie blijkt niet zo gemakkelijk als het lijkt. Want zelfs ondanks tal van cocktails, een parelwit strand en waaierende palmbomen, blijft bij heel wat mensen hun werk door hun hoofd spoken. Elke Van Hoof, professor Gezondheidspsychologie en Welzijn (VUB en Huis voor Veerkracht), vertelt ons enkele tips om toch zorgeloos op vakantie te vertrekken.

Mensen doen er gemiddeld 46 uur en 42 minuten over om zich relaxed te voelen op vakantie. Dat blijkt uit een onderzoek van reisexpert Tots to Travel bij 2.000 Britten. Uit een studie van Tempo-Team vorig jaar bleek ook al dat 1 op de 3 werknemers het drukker heeft de weken voor hun vakantie dan anders waardoor ze hun stress maar moeilijk kunnen loslaten op vakantie. Maar hoe slaag je er dan wel in te ontspannen en niet voortdurend aan je werk te denken zodra je op reis vertrekt? Elke Van Hoof, professor Gezondheidspsychologie en Welzijn (VUB en Huis voor Veerkracht) vertelt haar beste tips.

Zo vertrek je zorgeloos op vakantie

— Begin 14 dagen op voorhand al aan je vakantie te denken. Maak een lijstje van de belangrijke zaken die zéker nog moeten gebeuren. Komt er nog wat bij en komt je lijstje in het gedrang, overleg dan met je collega’s of je baas. Laat iedereen die je mailt ook weten dat je er over 14 dagen even tussenuit bent, en zeg wie je dossiers zal beheren in jouw afwezigheid.

— Plan nu al extra herstelmomenten, zodat je niet uitgeput vertrekt.

— Geef minstens één dag langer aan in je ‘out of office’ dan je werkelijke vakantie. Zo kan je starten met de zaken die dan prioritair zijn en kan je rustig overleggen met de collega die je vervangen heeft tijdens je vakantie.

— Plan op voorhand al de eerste week van je terugkeer. En niet (alleen) het werk, maar ook een lunch met vrienden, sportmomenten … zodat je niet verrast wordt door een agenda die volgestouwd wordt met vergaderingen. Zo vermijd je de post-vakantiedip.

... en zo kom je zorgeloos terug

— Zorg dat er minstens 24 uur zit tussen je terugkeer en je eerste dag terug op het werk. Je hersenen hebben even nodig om te acclimatiseren en je stressreactie zal minder hevig zijn.

— Breng een vakantiefoto mee, om nog even na te genieten.