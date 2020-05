Wordt het je allemaal even teveel? 5 videogames die je helpen te ontspannen Valérie Wauters

04 mei 2020

14u02 1 Vrije tijd We zitten met z’n allen thuis, en dat zal nog wel even zo blijven. En hoewel iedereen productief bezig lijkt te zijn (of dat toch probeert te faken op social media) is er helemaal niet mis mee om even rustig in de zetel neer te ploffen en een videogame te spelen.

Meer zelfs: het kan behoorlijk veel deugd doen om je verstand even op nul te zetten en te ontsnappen in een virtuele wereld. Daarom verzamelden wij de vijf beste videogames die je adrenalinelevels niet doen pieken, maar je gewoon heerlijk helpen te ontspannen.

The Sims

Wie kent The Sims niet? Het spel is al behoorlijk oud, maar nog steeds razend populair. Jij bepaalt het doen en laten van virtuele mensen (Sims), bouwt er huizen en sticht er misschien zelfs een gezin. Dankzij de vele uitbreidingen wordt dit spel nooit saai.

Verkrijgbaar voor: zowat alle gaming-platformen.

Animal Crossing: New Horizons

In Animal Crossing: New Horizons word je gedropt op een verlaten eiland, dat je stap voor stap bewoonbaar maakt door te vissen, insecten te vangen en in de tuin te werken. Ongetwijfeld één van de meest ontspannende games in dit lijstje, enkel en alleen al omdat je er uren kan rondlopen terwijl je bloemen plukt of fruit verkoopt.

Verkrijgbaar voor: Nintendo Switch.

Flower

Dit spel is verkrijgbaar als digitale download op recente playstation toestellen en op de computer. Je zweeft er als bloemblaadje door een landschap, en blaast dit nieuw leven in. Heel erg rustgevend en misschien zelfs wel therapeutisch.

Verkrijgbaar voor: iOS, Microsoft Windows, Playstation 3,4 & Vita.

Stardew Valley

Stardew Valley is in principe een spel waar je je eigen boerderij uitbouwt, maar bevat daarnaast ook puzzels en veel meer uitdagingen. Je kan er bovendien vissen, daten en zelfs met het occulte experimenteren. Dit spel lijkt in het begin misschien een beetje overweldigend, maar is in principe heel erg makkelijk te leren.



Verkrijgbaar voor: Microsoft Windows, macOS, Linux, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation Vita, iOS, Android.

Pokémon Sword & Pokémon Shield

Wat is er beter als je binnen opgesloten zit dan een spel waarbij je virtueel de wereld mag verkennen en op avontuur gaan? Vang nieuwe Pokémon, laat je volledig gaan in Pokémongevechten of verken gewoon de kaart terwijl je op zoek gaat naar nieuwe Pokémon om je Pokédex aan te vullen.

Verkrijgbaar voor: Nintendo Switch.