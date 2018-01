Word je natter van wandelen of rennen in de regen? Timon Van Mechelen

10u20 0 Vrije tijd Je kijkt naar buiten en eigenlijk regent het amper. Maar een paar minuten op de fiets of te voet en je bent doorweekt. Dát is dus miezer. Maar waarom word je daar nu zo nat van? En wat is het beste: rustig doorwandelen of rennen?

De druppels die we miezer noemen zijn 0,5 millimeter in doorsnee (de druppels die bij een harde regenbui vallen, kunnen tot wel 6,0 millimeter zijn). Juist omdat ze zo klein zijn, hebben ze twee bijzondere eigenschappen: een lage val-energie, want miezer valt uit laaghangende bewolking, én een hoge oppervlaktespanning, waardoor de druppel bij elkaar blijft.

In mensentaal nu: stel je schenkt een aperitiefglaasje zo rustig vol, dat er een kop op het glaasje komt te staan, zonder dat het overstroomt. Hier zit het verschil met een harde regenbui: die druppels spatten door een hoge val-energie en een lage oppervlaktespanning gelijk uit elkaar. Hierdoor blijft er minder water per druppel op je huid liggen dan bij miezer. Uiteindelijk word je natuurlijk van allebei nat, alleen duurt het nét iets langer als het harder regent.

Word je natter van wandelen of rennen in de regen?

Als je wandelt door de regen vang je meer druppels op omdat het langer duurt voor je thuis bent, of word je net natter als je loopt vanwege de verhoogde snelheid en omdat je dan meer druppels vangt? Het is een vraag die vaak naar bovenkomt als het voor de zoveelste keer op rij regent in ons land. Wij zochten een klaar en duidelijk antwoord, maar dat was minder makkelijk dan gedacht.

Volgens wetenschappers is het zelfs onmogelijk om een eenduidig antwoord te geven, omdat het van heel veel verschillende factoren afhankelijk is. Hoe hard regent het, hoe breed en groot ben je zelf, wandel je in een stad of op de buiten, het speelt allemaal mee.

Aan de BBC vertelt onderzoeker Franco Bocci dat het normaal gezien beter is om hard te lopen of fietsen door de regen. "Zo snel als je kan. Tenzij je heel dun bent, dan is de hoogste snelheid die je kunt halen niet voldoende. In dat geval is er een andere specifieke snelheid waardoor je minder nat wordt, maar ook die is afhankelijk van heel veel verschillende factoren."

Ook volgens een video van Minute Physics blijkt dat je je best zo snel mogelijk verplaatst door de regen. Zij leggen uit dat de 'totale natheid' te maken heeft met hoeveel regen er valt per seconde langs boven, hoelang je in de regen doorbrengt, hoeveel regen er valt langs de zijkant en hoeveel meter je moet wandelen of lopen tot je thuis bent. "Zo snel mogelijk uit de regen wegraken is uiteindelijk altijd de beste oplossing."

Maar echt duidelijk is het niet. Dus maak je vooral niet moe. Zet een muts op, blijf glimlachen en trek thuis een droge outfit aan.