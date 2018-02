Witte stoffen kraakwit houden, dat doe je zo TVM

15 februari 2018

Witte was begint er na een tijdje standaard grijs en grauw uit te zien, T-shirts en hemden krijgen vaak zelfs een gelige schijn. Maar niet getreurd, er zijn genoeg natuurlijke en niet-natuurlijke middeltjes om witte stoffen weer kraakwit te krijgen.

Bleekpoeder

Een dosis bleekpoeder aan je was toevoegen is effectief maar zeer krachtig. Voor sommige stoffen dan ook té krachtig. Check altijd eerst op voorhand of de stoffen er wel tegen kunnen op hun waslabel. Er is ook bleekpoeder zonder javel op de markt, wat iets minder agressief is.

Was zo warm mogelijk

Hoe hoger de temperatuur, hoe beter het wasmiddel en eventueel bleekpoeder kan inwerken en dus hoe witter de stof terug zal worden. Controleer natuurlijk altijd eerst de wasvoorschriften, anders zit je opgescheept met een hoop kleren in maatje baby.

Witte en gekleurde was altijd scheiden

Wellicht nogal een vanzelfsprekende tip, maar het maakt écht een groot verschil. Was alleen witte met andere witte was, doe er zelfs geen lichtgrijze kledingstukken bij.

Baking soda + witte azijn

Baking soda of zuiveringszout (overigens niet hetzelfde als bakpoeder) staat bekend als een natuurlijk bleekmiddel. Voeg er een schep van aan je waspoeder toe, doe er ook nog wat witte azijn bij en laat dat wasmachine maar draaien! Een klein beetje extra wasverzachter helpt om de geur van de azijn te overstemmen.

Vlekken verwijderen met citroensap

Nog zo’n natuurlijk wondermiddeltje is citroensap, zeker om vlekken op witte kledij te verwijderen. Wrijf een beetje sap in op een vlek met een tandenborstel, laat tien mintuutjes trekken en was het kledingstuk daarna zoals je altijd doet. Je kunt ook een paar citroenen persen en mengen met kokend water, en het kledingstuk in kwestie daar even in laten weken.