Wintertijd! Wat te doen met dat extra uur? Liesbeth De Corte

27 oktober 2018

09u48

Bron: RedOnline 0 Vrije tijd Vergeet het niet: op zondag draaien we de klok een uur terug. En dat betekent dat je wat langer in bed kan blijven liggen, héérlijk! De vroege vogels onder ons kunnen de bonustijd ook op een actieve manier invullen natuurlijk. We sommen alvast enkele ideeën op.

Pak pen en papier

Op tijd opstaan betekent niet dat je onder de douche moet springen en een outfit uit je kleerkast moet halen om fris aan de dag te beginnen. Je kan evengoed nog lekker lui rondlopen in je pyjama of peignoir. Een aangename manier om wakker te worden is om pen en papier erbij te pakken. Leg een blad of schriftje voor je neus en schrijf even neer welke zaken je momenteel gelukkig maken. Het maakt niet uit hoe klein ze zijn.

Nog niet overtuigd? Mijmeren over alle leuke dingen zorgt ervoor dat je optimistischer in het leven staat. Dat blijkt uit een studie die gepubliceerd werd in het tijdschrift ‘Journal of Personality and Social Psychology’. “Mensen die er even de tijd voor namen om zo’n dagboek bij te houden, voelden zich na 10 weken beter in hun vel”, zo concludeerden de onderzoekers.

Dansen

Zet een nummer op waar je instant vrolijk van wordt en schud die heupen los. Zie jij er dan uit als iemand die door bliksem getroffen werd? Ach, dat maakt allemaal niet uit. Zolang jij er maar gelukkig van wordt. In een studie die verscheen in ‘Journal of Applied Gerontology’ staat immers dat dansen hét antistressmiddel bij uitstek is.

Haal de creatieveling in jou naar boven

Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat een creatieve bezigheid je beschermt tegen stress én de productiviteit op de werkvloer een boost geeft. En - als je het ons vraagt - is het ook gewoon een leuke start van de dag. Een kortverhaal schrijven of schilderen: doe waar jij zin in hebt.

Ruim je kleerkast op

Dit is misschien de minst leuke optie uit het lijstje, maar achteraf ga je er wel ontzettend veel plezier aan hebben. Berg al die zomerkleedjes op, haal die dikke wollen truien vanonder het stof en schrijf neer welke stuks je nog nodig hebt om je kleerkast een trendy update te geven. Die faux fur jas die je al een tijdje in het oog had misschien?

Maak een uitgebreid ontbijt

Last but not least, lekker cliché: sta op en verwen jezelf met een uitgebreid ontbijt. Want eerlijk? Doorheen de week gebeurt het maar al te vaak dat je gehaast een boterham met choco in de mond propt. Vandaag is het ideale moment om het anders aan te pakken!