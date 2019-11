Toerisme Oostende Gesponsorde inhoud Winterbestemming in eigen land: trek eens naar de kust! Aangeboden door Toerisme Oostende

27 november 2019

08u00 0 Vrije tijd Denk jij bij een winters tripje in eigen land meteen aan woeste bossen, dennenbomen, beken en glooiende heuvels? Think again en laat die rubberen laarzen nog maar even uit. Want deze winter is Oostende - de Stad aan Zee – de échte place to be.

Reden 1. Magie: de Kerstman heeft er een buitenverblijf

Ho ho ho. De gulle weldoener had ook dit jaar de keuze uit een hut in het bos of een buitenverblijf in hartje Oostende en koos ervoor om tussen 29 november en 5 januari lekker te genieten van een heerlijke vakantie aan zee. Gelijk heeft hij! Ben jij braaf geweest dit jaar? Hop naar Oostende en neem een kijkje in de idyllische woonst van de Kerstman op het Wapenplein, vlakbij de Magische Kerstboom. Nog meer kerstvibes nodig? Bezoek dan zeker Winter in het Park (Leopoldpark) waar je kan kuieren langs vijftig kerstchalets met heerlijke lekkernijen en mooie gifts én waar je ook een rondje kan schaatsen op de ijspiste.

Reden 2. Cultuur: het is er bruisend, maar ook relaxed

Akkoord, in de Ardennen ontspan je ’s winters in de rustige, groene natuur. Maar ook in Oostende geniet je van weidse uitzichten. En je loopt er niet over de koppen zoals in zusterstad Knokke. Daarnaast heeft Oostende ook een bruisend cultureel leven. Zo neemt The Crystal Ship, een collectief van street artists, de stad elk jaar onder handen met waanzinnig mooie muurschilderingen en kleurrijke installaties. Naast die relaxte natuurwandeling kan je dus ook kiezen voor een kunstwandeling. L’embarras du choix.

The Crystal Ship: startpunt: Toerisme Oostende, Monacoplein 2

Meer info via www.visitoostende.be/nl/thecrystalship

Reden 3. Romantiek: je kan er de zon zien zakken in zee

Nergens waai je beter uit dan aan zee. Snuif tijdens een strandwandeling de gezonde zeelucht op en laad je batterijen weer op. Dat kan evengoed in de bossen van de Ardennen, horen we u denken? Misschien. Maar kan je er ook hand in hand met je geliefde langs het zachtjes golvende water wandelen terwijl jullie genieten van een magische zonsondergang? Aha! Uitgewaaid en in the mood for more romance? Wandel in de Adolf Buylstraat doorheen de feeërieke Lichttunnel, met duizenden led-lampjes die tijdens de spectaculaire lichtshows de mooiste vormen en kleuren aannemen.

Reden 4. Avontuur: wie durft, die springt én zwemt

Denk jij bij avontuur meteen aan slingeren in bomen, raften in rivieren en overleven in bossen? Goed, maar we zien het je niet meteen in putje winter doen, toch? Hoewel een duik in de Lesse bij vriestemperaturen niet meteen een aanlokkelijk idee is, is een nieuwjaarsduik in Oostende - samen met duizenden andere vrolijke ijsberen - juist reuzegezellig. Ga op zoek naar een portie lef én een funny outfit en spring de Noordzee in. Ga voor een onvergetelijke start van het nieuwe jaar!

Nieuwjaarsduik: zaterdag 4 januari 2020

Meer info via www.visitoostende.be/nl/nieuwjaarsduik-2020

Reden 5. Shopping: shop till you drop

Ben jij zo iemand die van natuur én shoppen houdt? We dagen je uit om in de Ardense bossen fashionable musthaves te scoren. Nee, dan liever Oostende, waar hippe shops (Kabine), conceptstores (Ferm & Lily) en pop-upboetiekjes als paddenstoelen uit de grond schieten. Bovendien zijn de winkels in Oostende elke zondag open en kan je op vrijdag 20 december zelfs genieten van X-MAS Late Night Shopping.

Reden 6. Food: lekker & hip

Wildstoofpot en raclette gaan na een tijdje ook maar vervelen. Nee, geef ons dan maar de kust en meer bepaald Oostende. De Stad aan Zee is de afgelopen jaren een ware foodie stad geworden, met in het aanbod zoveel meer dan enkel heerlijke garnaalkroketten. Volg Food’Oostende op Instagram en Facebook en ontdek de beste, nieuwste en heerlijkste restaurants, foodbars en shops in Oostende.

Reden 7. Goodies voor wie NU boekt

Nog een extra reden nodig om een weekendje Oostende te ontdekken? Als je via www.winterinoostende.be een verblijf in de Stad aan Zee boekt (tussen 29 november en 5 januari), word je extra verwend op je hotelkamer met een goodiebag vol verrassingen (waaronder kortingsbonnen, magazines en een warm, winters dekentje).