Winnen: Wij geven 5 Nespresso Vertuo pakketten weg voor Moederdag Valerie Wauters

05 mei 2020

16u11 2 Vrije tijd Als mama weet je maar al te goed dat er van enthousiast moederen maar weinig in huis komt voor je een eerste kop koffie op hebt. Daarom geven wij speciaal voor Moederdag 5 Nespresso Vertuo pakketten weg.

In ons land drinkt 80% van de consumenten het liefst koffie uit een grote mok, en ook in de rest van de wereld zijn er heel wat mensen die hun koffie het liefst in XL-formaat drinken. Om tegemoet te komen aan die wens bracht Nespresso naast het klassieke espresso-toestel nu ook een toestel voor die doelgroep op de markt.

Met Vertuo bereiden liefhebbers hun favoriete koffie gewoon thuis, met de kwaliteit die ze van Nespresso gewend zijn. Bij deze machine hoort een assortiment van 28 koffies in capsules met een nieuw formaat. Deze maken het mogelijk om koffie in verschillende maten te bereiden, van espresso tot een grote mok koffie. Met een druk op de knop herkent het slimme systeem automatisch de koffievariëteit in de capsule en past het de bereidingsinstellingen aan om een perfecte kop koffie te zetten met een genereuze cremalaag.

Klinkt goed, niet? Gelukkig hebben wij goed nieuws. Wij mogen namelijk 5 Nespresso Vertuo pakketten weggeven met daarin een Nespresso Vertuo toestel, een voorraadje koffie voor het toestel, 2 tassen voor een heerlijke grote Nespresso koffie en een recycling zak om de capsules in te stockeren voor recyclage.

Waag je kans en neem deel aan onderstaande wedstrijd!



