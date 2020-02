Winnen! Sleep 50 duotickets in de wacht voor 1UP in Kortrijk XPO VW

03 februari 2020

15u12 0 Vrije tijd Van zaterdag 22 tot zondag 23 februari 2020 vindt in Kortrijk XPO de tweede editie van 1UP plaats, een tweedaags game-evenement dat zich richt op zowel liefhebbers, enthousiastelingen, gezinnen, cosplay-fanaten en (toekomstige) professionals binnen de gaming-industrie.

1UP Expo viert twee dagen lang gaming in al zijn vormen en stijlen. Er valt op zaterdag 22 en zondag 23 februari dan ook heel wat te beleven voor jong en oud! Leef je uit met familie of vrienden in de arcade, maak kennis met game-ontwikkelaars in de ‘indie zone’, stap in een andere wereld in de cosplay-area, proef van de nieuwste ontwikkelingen op vlak van augmented en virtual reality, of neem deel aan een eSports tournament van o.a. het immens populaire Fortnite of Smash Bros!

Praktisch:



Zaterdag 22 februari (10u - 19u) en zondag 23 februari (10:00 – 17u).

Helaas niet één van onze gelukkige winnaars? Eén dag gameplezier kost je € 15 als je op voorhand je tickets koopt (€ 18 aan de kassa), je twee dagen uitleven en laten inspireren kan voor € 25 (€30 aan de kassa). Toegang is gratis voor kinderen jonger dan 12!

Info en tickets op 1up-conference.com