Winnen: 4 Huawei-gadgets die je leven leuker maken Valerie Wauters

15 mei 2020

16u02 1 Vrije tijd Echt veel mogen we momenteel nog niet, maar gesport en gewerkt wordt er wél dezer dagen. En om dat te vieren geven wij enkele leuke prijzen weg die je ongetwijfeld zullen opvrolijken.

Voor de babbelaars

Een telefoontje met vriendinnen of een belangrijk gesprek voor je werk? Dat doe je in stijl met de Huawei Freebuds. Deze draadloze oortjes synchroniseren supersnel met je smartphone en filteren omgevingsgeluiden weg, waardoor je ongestoord met je vrienden of collega’s kan babbelen. Zélfs in een druk huis.

Huawei Freebuds, 179 euro.

Voor de sportievelingen

Ben je op zoek naar de perfecte aanmoediging om de beentjes te strekken in coronatijden? Dan geeft deze smartwatch je misschien het laatste duwtje in de goede richting. Zo is de Watch GT 2 de ideale metgezel voor je dagelijkse thuiswork-out, yogasessie of fietstocht. Het geïntegreerde coachingssysteem geeft je advies over het effect van je inspanningen op lange termijn. De hartslagmonitoring zorgt voor het perfecte beheer van je dagelijkse gezondheid. Daarnaast beschikt de Watch GT2 over een SPO2-functie die je zuurstofsaturatie meet.

Huawei Watch GT 2, 249 euro.

Wij mogen 2 x de Freebuds 3 Red Edition en 2 x de Watch GT 2 Gold Edition weggeven. Wil je winnen? Vul dan snel onderstaand wedstrijdformulier in!



