Win jezelf in LEGO-blokjes ‘by Denoyelle’

05 juni 2019

14u48 1 Vrije tijd Hou jij (of je kinderen) van LEGO dan moet je deze zomer absoluut naar Koksijde, want daar pakken ze van 12 juli t.e.m. 25 augustus uit met een nieuw en uniek zomerevent: ‘Koksijde bouwt met LEGO-blokjes’ en als klapper op de vuurpijl kan je ook n og eens een mozaïek van jezelf in de bekende steentjes winnen!

En niet zomaar een mozaïek, nee, een echte ‘Denoyelle’ nog wel! Het blokjesfestijn in Koksijde wordt namelijk georganiseerd in samenwerking met de bekende cabaretier en zanger Dirk Denoyelle, die wereldwijd een van de enkelingen is die zich ‘LEGO Certified Professional’ mag noemen. Wellicht heb je al eens een van zijn bekende bustes of mozaïeken van bekende personen in LEGO gezien.

Hoe tof zou het niet zijn moest je jezelf in zo’n mozaïek thuis aan de muur kunnen hangen?

Hoe doe je mee aan de wedstrijd ?

Door je volledig los te laten op LEGO-blokjes! Maak een mooi, origineel tafereel of creatieve creatie in LEGO-blokjes en zorg dat het een link heeft met het strand en/of de zee, met Koksijde-Oostduinkerke mag uiteraard ook.

Vervolgens maak je een foto van je creatie en stuur je die via email samen met je naam en voornaam en telefoonnummer naar zomeractie@koksijde.be. Dat kan vanaf nu tot en met 25 augustus. Alle foto’s worden daarna van 28 augustus t.e.m. 11 september in een album op de Facebookpagina van Toerisme Koksijde-Oostduinkerke geplaatst. Wie de meeste likes verzamelt, zal een uniek mozaïek winnen van Denoyelle alsook een familieticket om deze zomer een dagje te genieten van het zomerevent Koksijde bouwt met LEGO-blokjes.

De winnaar wordt eveneens via de Facebookpagina (externe link) van Toerisme Koksijde-Oostduinkerke bekend gemaakt op vrijdag 13 september waarna Dirk Denoyelle met plezier aan de slag gaat met jouw mozaïek!