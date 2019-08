Win een meet & greet met Stien Edlund, het meisje met 2 miljoen volgers NINA

02 augustus 2019

16u55 1 Vrije tijd Op 9, 10 en 11 augustus vindt in Zomergem het Op 9, 10 en 11 augustus vindt in Zomergem het Rijvers Festival plaats. Artiesten als Laura Tesoro, Bart Peeters en Clouseau zakken dan naar Zomergem af. En ook social influencer Stien Edlund (18) komt er een kijkje nemen. Dankzij HLN kan je een exclusieve meet & greet winnen met Stien Edlund, het meisje met 2 miljoen volgers.

Eerder dit jaar spraken we Stien nog over haar plotse populariteit.

Het begon drie jaar geleden met één dansje. Vandaag heeft Stien Edlund twee miljoen volgers. “Ik leerde de app musical.ly kennen via vriendinnen van de dansschool. In de grote vakantie postte ik een video en de volgende dag leek mijn telefoon wel ontploft! Zóveel berichten! De video was viraal gegaan. Trending. In de hele wereld. In één dag had ik 200.000 likes en had ik er 10.000 volgers bij. Twee maanden later kwam VTM Nieuws langs, omdat ik, zonder dat ik dat wist, in België ‘de grootste’ was op musical.ly. Ik gaf interviews, stond in de krant en had plots 100.000 volgers. Ik ben blijven posten en heb ook een actief Instagram- en YouTube-account.”

Terwijl je ook vrolijk Latijn-wetenschappen volgt.

“Klopt. Ik zit in het zesde jaar, en school is heel belangrijk. Een paar dagen per week doe ik moderne dans en sportaerobics. De combinatie lukt nog.”

Vinden je ouders al die social media niet too much?

“In het begin vonden ze het een beetje raar. ‘Stien, waarom zit je altijd jezelf te filmen?’, vroegen ze. Maar nu begrijpen ze het en steunen ze me volledig. Ze hebben de app, ze volgen mij, ze zien al mijn video’s. Hun enige voorwaarde is: mijn schoolresultaten moeten goed blijven.”

Intussen heb je een heleboel fans die jou willen ontmoeten.

“Naar meet-and-greets komen ze massaal. De eerste keer, in een shoppingcenter, had ik niet verwacht dat er volk zou zijn. Maar er stond zó’n lange rij. Zeker duizend mensen, gewoon voor mij. Ik dacht: wat gebeurt er?”

Wat doet dat met je?

“Ik vind het super om mijn fans te ontmoeten, maar het blijft een beetje raar. (lachje) Iedereen doet dan van ‘Oh my God, Stien, je bent zó leuk’, maar ik ben ook maar gewoon een meisje, zoals iedereen.”

Heb je hier vriendinnen mee gewonnen of verloren?

“Ik heb niemand verloren, al merk ik wel dat er al eens geroddeld wordt. Maar de meeste vriendinnen steunen me. En ik heb vooral nieuwe vrienden gemaakt. Met de top vijf van Belgische musers spreek ik regelmatig af. Mijn doel is niet om de beste te zijn, wel om mijn volgers blij te maken.”

Hóé versmolten ben je met je telefoon?

“Ik hang er echt wel aan vast, ja. Elke dag check ik mijn sociale media: hoeveel likes heb ik? En elke dag móét ik iets posten, want de fans verwachten dat. Ik schat dat ik, alles opgeteld, toch zo’n vijf uur per dag op mijn telefoon kijk: tussen de lessen, op de bus, als ik thuis ben, als ik opsta, voor ik ga slapen … Tja.” (haalt de schouders op)

Krijg je veel toegestuurd: kleren, accessoires, make-up?

“Ik heb een aantal sponsors. Bedrijven sturen zaken op en vragen om er iets over te posten. Soms word ik daarvoor betaald. Het is als een soort studentenwerk. Want ik steek echt wel veel tijd en energie in mijn video’s.” 

Je studeert af in juni. Wat is je plan?

“Ik wil sowieso verder studeren. ‘Influencer zijn’ lijkt me geen job met zekerheid. (lacht) Ik denk eraan om naar de universiteit te gaan, mogelijk voor communicatiewetenschappen. Het liefst wil ik in de tv-wereld werken – ik werk nu al als vlogster voor VTM Kids. Presenteren lijkt me heel leuk.”

Je hebt ook een eigen kledinglijn bij ZEB. Vertel.

“ZEB wilde een collectie voor de jeugd, met mijn naam. Dat was een droom die uitkwam. De eerste collectie was een succes. We zijn al bezig met een volgende.”

En dat alles door één filmpje.

“Soms moet je een beetje geluk hebben in het leven.” 

Heeft het succes je veranderd?

“Nee, ik was vroeger een gewoon meisje dat architect wilde worden. Beroemd zijn? Dat zat niet in mijn hoofd. Ik geniet er nu van, en ik vind het fijn als mensen een selfie vragen. Maar ik ben nog altijd datzelfde meisje, hoor. Als het ooit wegvalt, zal ik meer tijd hebben voor andere dingen, zoals afspreken met vriendinnen. En uitgaan. Dat doe ik slechts af en toe. Ik heb ook nog geen vriendje.”

Kandidaten genoeg, kan ik me voorstellen.

(lacht) “In mijn mailbox zitten er soms wel vragen als ‘Wil jij eens op date met mij?’. Wat heel grappig is, want mijn ouders lezen mijn mails ook.”

Hoe ga je om met lastige reacties?

“Ik krijg er weinig, maar af en toe lees ik weleens iets als ‘Zo saai’ of ‘Je stem is irritant’ of ‘Je bent kinderachtig’. Ik heb geleerd me dat niet aan te trekken en enkel de positieve te onthouden. Ik ben van nature nogal vrolijk, dat helpt.”