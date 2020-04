Wil je een moestuin? Nu moment om te beginnen planten, zegt tuinexperte Laurence Machiels

Terwijl het leven van alledag bijna helemaal is stilgevallen, barst de tuin in alle hevigheid los. Het is nu hét moment om een moestuin te beginnen, je eigen plantenvoeding te brouwen en zelf lavendel te kweken. En je kamerplanten snakken ernaar om verplant te worden. Nog meer tips om de quarantaine constructief door te komen, lees je in onze Thuisblijfgids

Zaterdag 4 april: smoor het onkruid in de kiem

De tuin is opgeruimd, nu komt het erop aan om het onkruid flink af te remmen. Zolang de grond bedekt is, kunnen onkruidzaden moeilijk kiemen, bedek dus elk stukje blote aarde met planten of mulch. Erg goede bodembedekkers tegen onkruid zijn tuingeraniums (Geranium macrorrhizum), smeerwortel (Symphytum grandiflorum), Trachystemon orientalis, bosaardbeien en Pachyphragma macrophyllum. Je kunt ze nu online bestellen, onder meer bij www.vasteplant.be of bij je lokale tuincentrum of kwekerij. Alle andere open plekken in de siertuin bedek je met mulch: een laag van liefst 10 cm houtsnippers of schors... Geraak je in deze coronatijden niet aan schors? Leg een laag karton — dozen genoeg nu in het warenhuis — of vellen krantenpapier — liefst tien lagen dik — onder je struiken en bedek die met tuinresten uit eigen tuin: droge stengels, herfstbladeren, oude potgrond, een rest hooi of stro, gehakselde takken... of een mengeling van dat alles. Strooi er 3 cm grasmaaisel over. Vul elke week een dun laagje grasmaaisel bij, zo geraak je ook van dat afval af, zonder naar het containerpark te moeten. Het droogt op en gaat niet stinken.

Hoewel je strikt gezien niets uit de natuur mag meenemen, vragen deze coronatijden om een beetje souplesse

Zondag 5 april: Bloemen plukken

Een bloemetje in huis fleurt ongelooflijk op. Je lokale bloemist levert misschien aan huis? En anders vind je zeker wat lentemoois in je tuin of in de natuur. Hoewel je strikt gezien niets uit de natuur mag meenemen, vragen deze coronatijden om een beetje souplesse. Wees net zoals bij het WC-papier niet asociaal en beperk je tot een of twee mooie takken. Bloesemtakken verwelken snel: knip liefst ’s ochtends, met een scherpe snoeischaar, en wikkel de tak in een krant of plastiek zak, zodat hij niet uitdroogt onderweg naar huis. Vul aan met wilde bloemen zoals fluitenkruid. Zet ze zo snel mogelijk in het water, wilde bloemen verwelken snel, zeker zo vroeg in de lente. En waarom niet meteen eetbare planten plukken?

De bloempjes van wilde dovenetel, Maarts viooltje en madeliefjes kunnen in de sla, net als kleine veldkers en vogelmuur

De topjes van brandnetels, jong paardenbloemblad, klaverzuring, zevenblad en daslook barsten van de vitamines. De bloempjes van wilde dovenetel, Maarts viooltje en madeliefjes kunnen in de sla, net als kleine veldkers en vogelmuur.

Maandag 6 april: Een moestuin(tje) beginnen

Iedereen kan moestuinieren; de kunst is om klein te beginnen. Een oude zandbak, een afgedankte kruidenhoek of een stukje gazon of siertuin, meer dan één vierkante meter heb je niet nodig. Verstop je moestuin niet: hoe dichter bij de keuken, des te gemotiveerder je blijft, en het is nog mooi om naar te kijken ook. De enige vereiste? Je tuintje moet minstens 6 uur zon per dag krijgen. Zet er een rand rond, dat maakt het beter beheersbaar. Bestel een kant-en-klare moestuinbak online of sla zelf aan het bouwen, met restjes planken uit je overvolle tuinhok. Een rand van 15 à 20 cm is meer dan hoog genoeg. Vul met tuinaarde, voor de helft gemengd met bodemverbeteraar, bladaarde of compost. Besproei de aarde en start meteen met zaaien. Je kunt nu al tuinkers, radijzen, rucola, snij- en pluksla, kropsla, spinazie, erwtjes, tuinbonen, rode bietjes en warmoes zaaien, en sjalotten en uien planten. Zaai ook wat kruiden als kervel, peterselie en koriander of dille.

Droge plantenstengels en oude herfstbladeren strooi je tussen je planten, tegen komende droogtes

Dinsdag 7 april: Afval slim wegwerken

De containerparken zijn gesloten: waar nu heen met al die tuinresten? Nergens! Je kunt ze perfect in eigen tuin kwijt. Droge plantenstengels en oude herfstbladeren strooi je tussen je planten, tegen komende droogtes. Vind je ze te grof, rijd er dan eerst met de grasmaaier over. Je kunt droog materiaal ook bufferen in een bladkorf, en systematisch met vers grasmaaisel mengen, dat levert perfecte compost op. Met snoeihout en takken bouw je een takkenwal. Sla een dubbele rij palen, zo’n meter uit elkaar en stapel er je takken tussen, straks komen er egels, vogels, padden en salamanders schuilen. Laat er Oost-Indische kers of een pompoen over klimmen, als je het wat kleurrijker wil. Onkruid gooi je in een put van zo’n 30 tot 50 cm diep en laat je daar langzaam verteren. Grasmaaisel strooi je in een dun laagje tussen je bloemen en groenten, tegen de verdamping. Alle andere groen- en tuinresten mogen op de composthoop.

Woensdag 8 april: Scheuren en stekken

Vaste planten groeien soms zo hard dat ze zichzelf na een paar jaar verstikken en nog amper groeien en bloeien, zoals Perscaria, floxen, sierdistels... Zie je dat gebeuren, zet er dan nu de spade in. Graaf de plant uit en steek de buitenste, vitale delen af. Gooi het verdorde hart weg en plant een drietal van de jonge stukken opnieuw. Geef goed water. De rest van de vitale stukken plant je in potten. Ze kunnen prima dienen als terrasplant, of deel ze na de quarantaine uit, als hartverwarmend cadeautje.

Je kunt nu nog meer planten vermeerderen, zoals lavendel, fuchsia en balkongeraniums; van één takje maak je dan een volledig nieuwe plant

Overigens kun je nu nog meer planten vermeerderen, zoals lavendel, fuchsia en balkongeraniums; van één takje maak je dan een volledig nieuwe plant. Knip stengels van zo’n 10 cm vlak onder een bladknoop af. Verwijder tot een derde van de onderste bladeren, plant ze in een pot met stekgrond (of potgrond gemengd met een derde grof zand), besproei lichtjes en dek af met een geperforeerde plastiek zak. Na 3 à 4 weken hebben ze al flink wortels, en verplant je ze naar een nieuwe pot.

Donderdag 9 april: Kamerplanten verplanten

Geen tuin? Dan nog kun je in de aarde wroeten. Want laat het nu het ideale moment zijn om je kamerplanten te verplanten. Geef je planten de dagen vooraf geen water. Haal ze uit de pot en peuter zoveel mogelijk droge aarde weg. Vul je pot met nieuwe potgrond, liefst voor kamerplanten of universele potgrond. Plant op dezelfde hoogte, duw aan en geef goed water. Giet na een uur het overtollige water uit het schaaltje weg. Laat je plant nu rustig bekomen, uit de zon, tot de potgrond weer droog aanvoelt. Geef twee weken later voor het eerst voeding. Is je plant heel groot? Vervang dan enkel het bovenste laagje potgrond.

Tal van (on)kruiden zitten vol mineralen en lenen zich uitstekend om er vloeibare plantenvoeding van te maken: brandnetels, smeerwortel en paardenstaart (heermoes)

Vrijdag 10 april: Zelf plantenvoeding maken

Tal van (on)kruiden zitten vol mineralen en lenen zich uitstekend om er vloeibare plantenvoeding van te maken: brandnetels, smeerwortel en paardenstaart (heermoes). Vul een emmer met brandnetels of een mengeling van bovenstaande planten, knip ze in stukken met de heggenschaar en overgiet met regenwater. Sluit de emmer met een deksel en zet hem achterin je tuin, het goedje gaat stinken. Roer elke dag, twee weken lang. Gebruik de gier nooit zuiver, hij is erg krachtig! Meng 100 ml gier met 1 liter water en giet elke twee weken aan de voet van je tomaten, terrasplanten en rozen. Worden er planten belaagd door bladluizen, bespuit ze er dan ook mee.

Met de adviezen van onze tuinexperten wordt de verzorging van je tuin een fluitje van een cent. Je leest alles in ons dossier.

Lees ook:

Tuinexperte Laurence Machiels geeft handige tips voor wat je deze week kan planten en zaaien (+)

Tijd om je grasmat een lenteboost te geven: “Laat de meststoffen, verwen je gazon met een portie compost”(+)

Bye bye onkruid: onze experte toont hoe je zelfs de hardnekkigste soorten uit je tuin weert (+)