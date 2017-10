Wil je dat het weekend langer lijkt? Probeer dit eens ND

Vrije tijd Joepie, het is alweer vrijdag! We kijken de hele week uit naar het weekend, en toch is het plots voor je het weet alweer voorbij gevlogen. Maar aan die perceptie kan je iets doen, volgens David Eagleman, auteur van The Brain: The Story of You. Hij geeft zijn tip mee waardoor jouw weekend net iets langer lijkt te duren.

De kans bestaat dat je vaste gewoonten hebt opgebouwd tijdens een weekend. Familie gaan bezoeken, een verjaardagsfeest af en toe en ondertussen ook wat boodschappen doen en poetsen. Een typisch weekend bestaat voor de meeste mensen wekelijks uit dezelfde ingrediënten.



Maar volgens David Eagleman, auteur van The Brain: The Story of You, is het net die routine die ervoor zorgt dat zaterdag en zondag in een mum van tijd voorbij vliegen. Zijn tip luidt dan ook om het weekend eens totaal anders aan te pakken, in plaats van te vervallen in vastgeroeste gewoonten.



Probeer eens een ander terrasje uit, skip het familiebezoek, ga spontaan bij vrienden op bezoek en stel die poetsbeurt uit tot later deze week. Het is alvast het proberen waard, en je hebt nog enkele uren de tijd om optimaal van dat weekend te genieten.