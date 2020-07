What’s sup? Peddelsurfen is populairder dan ooit Liesbeth De Corte

31 juli 2020

13u47 6 Vrije tijd Fit en energiek zijn, dat willen we allemaal. Maar met deze tropische temperaturen heb je wellicht weinig goesting om je in het zweet te werken. De oplossing: stand up paddle, ofwel suppen. Deze watersport is bezig aan een enorme opmars. Julie Thissen (34) van Pacific Sup School legt uit wat het geheim is van het succes, en of het misschien iets voor jou is.

Eerst en vooral: wat is stand up paddle eigenlijk? “De term zegt het zelf: het is een sport waarbij je rechtopstaand op een plank door het water peddelt”, verklaart Julie Thissen, eigenares van Pacific Sup School. Ze organiseert suptochten - met of zonder begeleiding - in Lier en Mechelen.

Waarom is het zo populair?

“Tien jaar geleden waren we zowat de enige school waar je kon leren peddelsurfen. Maar sinds enkele jaren is de sport helemaal in. Er zijn tientallen gelijkaardige initiatieven uit de grond geschoten, en waar je de beoefenaars vroeger op één hand kon tellen, zijn er nu steeds meer particulieren die het op eigen houtje proberen.” Daar zijn een aantal verklaringen voor, meent Thissen. “Het is supertoegankelijk. Jong, oud, klein, groot, mager of wat dikker: iedereen kan het. Bij het begin van elke tour die we organiseren, geven we vijf minuten uitleg voor we de mensen het water opsturen. Sommigen beginnen op hun knieën, en dan duurt het wat langer voor ze rechtstaan. Maar tegen het einde van de sessie hebben ze het allemaal onder de knie.”

Ook niet onbelangrijk: er zijn een heleboel sterren die het goede voorbeeld geven. Van voormalig president Barack Obama tot Victoria’s Secret-modellen en grote namen als Rihanna en Gerard Butler. Allemaal zijn ze fan. En wie herinnert zich niet Katy Perry, die samen met haar (naakte!) vriend Orlando Bloom ging peddelen tijdens hun vakantie?

(Lees verder onder de foto’s.)

Het voelt ontspannend, maar ondertussen verbrand je wel veel calorieën Julie Thissen, eigenares van Pacific Sup School

Thissen: “Bovendien voelt de bezigheid heel ontspannend aan. Je hebt niet de indruk dat je hard aan het werk bent, maar toch verbrand je veel calorieën tijdens het suppen. Dat komt omdat je lichaam onbewust voortdurend naar evenwicht zoekt. Je maakt heel de tijd kleine aanpassingen, waardoor je alle spieren in je lijf gebruikt. Het is dus sowieso een ‘full body work-out’, zonder dat je het goed en wel doorhebt. Wie wil, kan het natuurlijk intensiever maken door sneller te peddelen, bijvoorbeeld, of door tegen de wind in te gaan.”

Volgens Thissen was corona het laatste duwtje in de rug om er een regelrechte hype van te maken. “Tijdens de eerste weken van de lockdown hadden we veel annulaties, maar voor de rest? Het is nog nooit zo druk geweest als nu. Mensen zijn duidelijk op zoek naar leuke activiteiten om te doen met hun bubbel. Het is een fijne en makkelijke manier om die anderhalve meter te bewaren.”

Afgekeken van surfleraars

Rechtstaan op een bord met een peddel in de hand is niet nieuw, meent Thissen. “Denk maar aan de indianen. Zij stonden vroeger ook recht in hun kano zodat ze een beter zicht hadden op de omgeving. Recenter komt de trend overgewaaid van Hawaï. De leraars die er golfsurfles geven, staan altijd recht om het overzicht te bewaren. Zij zijn de grote inspiratiebron voor het suppen.”

(Lees verder onder de foto.)

Zo ga je zelf aan de slag

Allemaal goed en wel, maar hoe begin je eraan? Beginners starten het best op rustig water, zegt Thissen. Een kalm riviertje of binnenmeer is perfect. “Wie wil, kan op handen en knieën op het bord kruipen. Oefen het peddelen op je knieën tot je je wat zekerder voelt. Sta je recht? Zet je dan lekker breed. Hoe breder, hoe makkelijker het is om je stabiliteit te bewaren. Nog een tip: zet je ene voet voor de andere. Dan kan je jezelf nog corrigeren als je je evenwicht verliest.” En vergeet niet: sup je voor het eerst, dan ga je te water. Om maar te zeggen: vallen is heus niet erg.

“Omdat stand up paddle zo toegankelijk is, kan je het perfect op eigen houtje leren. Het enige wat je nodig hebt, is een bord en een peddel. Die kan je bij verschillende zaken kopen of huren. Let er wel op dat er een soort touw aan het board hangt om rond je enkel te binden. Sinds kort is het volgens de wetgeving van de Vlaamse Waterweg namelijk verplicht om zo’n verbindingsstuk te hebben. Zo kan je plank niet wegdrijven als je in het water valt”, aldus Thissen. “Groentjes kiezen het best voor een allround board. En logisch: wie wat zwaarder is, zal stabieler staan op een bord dat wat langer of dikker is. Bij twijfel, vraag je het best advies aan een professional in de winkel."

Er zijn plaatsen genoeg om het suppen te beoefenen, zo zegt Thissen nog. “Meren, rivieren, vaarten, kanalen, de kust of een recreatieplas: er is keuze te over. Check voor de zekerheid eerst even de website van de Vlaamse Waterweg. Daar kan je perfect controleren op welke plekken het (niet) is toegelaten. De Schelde in Antwerpen is een no-go-zone, maar op de Binnendijle in Mechelen mag het bijvoorbeeld wel."

Lees ook:

Rechtop peddelen is steeds populairder: op deze 6 plekken kan je het eens uitproberen