Wereldwaterdag: gemakkelijke manieren om water te besparen TVM

22 maart 2019

09u15 0 Vrije tijd Meer dan de helft van de Vlamingen (51,8%) maakt zich zorgen om een mogelijke waterschaarste in de toekomst. Dit blijkt uit een onderzoek dat de ontwikkelingsorganisatie Join For Water liet uitvoeren bij 1.000 Vlamingen naar aanleiding van de internationale Wereldwaterdag die vandaag plaatsvindt. Hoe je zelf op een makkelijke manier water bespaart, leggen we je hier uit.

Tellen we ons direct of zichtbaar en indirect waterverbruik samen, dan verbruikt elke Vlaming 7.400 liter water per dag. Dit is 4.000 liter water meer dan het wereldwijde gemiddelde. Natuurlijk hoef je niet direct te stoppen met douches te nemen of in bad te gaan. Maar als iedereen een kleine inspanning doet, komen we al een heel eind.

1. Koop ecologische jeans

Voor het maken van 1 jeansbroek is naar schatting zo’n 8.500 liter water nodig. Intens veel en vooral niet nodig. Er zijn namelijk genoeg jeansmerken zoals het Belgische Atelier Noterman die ecologische broeken verkopen waarvoor honderden liters minder water zijn gebruikt. Zelfs ketens als Primark en Weekday hebben tegenwoordig ecologische jeansbroeken in hun collectie zitten. Het hoeft dus niet eens duur te zijn.

2. Douche niet elke dag

“Ideaal is het niet om elke dag je haar te wassen. Te vaak wassen leidt namelijk tot veel elektriciteit in het haar, en het betekent dat je ook vaker met de haardroger, stijl- of krultang in de weer bent. En dat veroorzaakt dan weer brozere puntjes. Laat er minstens één dag tussen, twee is nog beter,” aldus BV-kapper Jochen Vanhoudt. En ook je lichaam elke dag wassen is niet nodig. Dermatologen stellen zelfs dat het niet goed is, want het kan zorgen voor uitdroging en irritatie van de huid. Laat er dus een wasdag tussen en fris je enkel op met een washandje aan de wastafel.

3. Afwassen zoals in de jaren 50

Vul je pombak of een grote pot met warm water en zeep en was daarmee al je vuil servies af. Spoel kort even af onder de kraan of vul dezelfde pot met proper water. Alles om niet de hele tijd je kraan te moeten laten lopen.

4. Desinfecterende handgel

Je handen wassen met water en zeep is en blijft belangrijk, maar het hoeft geen 10 keer per dag. Een flesje desinfecterende handgel is ideaal voor tussendoor.

5. Vang regenwater op

We gebruiken heel wat leidingwater voor zaken waarvoor je net zo goed regenwater kan gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan je koertje lenteklaar maken, de bloemen water geven of de auto wassen. Gelukkig regent het best vaak in ons landje en kun je makkelijk enkele emmers vullen.