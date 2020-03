Wereldwaterdag: bereken je watervoetafdruk en hou eens een rivier schoon Margo Verhasselt

22 maart 2020

15u23 0 Vrije tijd Op zondag 22 maart wordt Wereldwaterdag gevierd. Wist je dat er elk jaar zo’n 8 miljard kilogram afval ongecontroleerd in onze zeeën en oceanen belandt? 80% Daarvan komt daar terecht via rivieren. River Cleanup probeert daar eigenhandig iets aan te doen.

Hoewel we momenteel met zijn allen zo veel mogelijk binnen blijven, is een kleine wandeling in de buurt, alleen of met een huisgenoot, de ideale manier om even te ontspannen en je gedachten te verzetten. En als je tijdens die wandeling dan ook nog eens 10 minuten zwerfvuil raapt, help je bovendien om je buurt schoon te houden. En op die manier ook onze waterwegen. Want uiteindelijk belandt al dan die rommel via grachten en beken ook in onze rivieren.

Thomas de Groote van River Cleanup legt uit: “De simpele daad om zwerfvuil op te rapen bij jou in de buurt en daardoor actief zorg te dragen voor onze planeet is vaak de start van vele kleine veranderingen in onze manier van denken, doen en leven. We maken mensen deel van de oplossing in plaats van het probleem.” Leuke foto’s van je opruimactie kunnen gedeeld worden met #rivercleanup en #10minutesadaybe.

Om de Vlaming bewust te maken van zijn indirect waterverbruik, lanceert daarnaast ook ngo Join For Water de campagne ‘Water Telt’. In deze campagne staat de watervoetafdrukcalculator centraal. De universiteit van Twente ontwikkelde het concept van de watervoetafdruk en berekende hoeveel water er nodig is om bepaalde producten te maken en diensten te leveren. Via de gebruiksvriendelijke online tool van Join For Water kan iedereen in enkele minuten tijd zijn of haar persoonlijke watervoetafdruk berekenen. Daarnaast krijg je er uitleg over hoe je – door eenvoudige aanpassingen in je levensstijl – jouw indirect waterverbruik kan verkleinen.