Werelddag van de Glimlach: 5 leuke komedies op Netflix om vanavond te bingewatchen

05 oktober 2018

18u17 0 Vrije tijd Nog geen plannen vanavond? Speciaal voor de Internationale dag van de Glimlach zochten wij voor jou de leukste komedies uit. Netflixmarathon, check!

No Strings Attached

Adam (Ashton Kutcher) en Emma (Natalie Portman) beginnen een seksrelatie, maar zonder verplichtingen of de dingen die bij een echte relatie horen. Maar - je raadt het al - dat loopt niet helemaal zoals gedacht. Ze voelen steeds meer voor elkaar waardoor ze een rustpauze inlassen. Tijdens die break moeten ze allebei met minstens een iemand de lakens delen ...

Forrest Gump

'Life is like a box of chocolates. You never know what you're gonna get.' Het moet een van de meest iconische filmcitaten zijn aller tijden. De film vertelt het leven van de ietwat knullige en niet zo snuggere man Forrest Gump. Hij boekt vele successen en beleeft enkele historische gebeurtenissen van dichtbij, maar zonder het te beseffen. Een prachtige dramakomedie die je absoluut móet gezien hebben.

La La land

De Oscarwinnende musicalfilm uit 2016 vertelt het verhaal van Mia die ervan droomt een Hollywoodactrice te worden. Ze schuimt auditie na auditie af. Jazzmuzikant Sebastian probeert dan weer zijn eigen club uit de grond te stampen. Op een dag ontmoeten ze elkaar toevallig en ze worden stapelverliefd. Maar of dat goed afloopt, is nog maar de vraag.

Clueless

Clueless is een typische meidenfilm boordevol clichés, maar o zo leuk. Cher heeft alles waar iedereen van droomt: ze is populair, haalt enorm goede cijfers, groeit op in een rijk gezin en ziet er ook nog eens goed uit. Maar het wordt haar verweten alleen aan zichzelf te denken. Dus besluit ze Tai, een nieuw meisje op school, populair te maken. Maar alles dreigt uit de hand te lopen als Tai populairder wordt dan Cher zelf.

Monty Python and the Holy Grail

Een absolute klassieker die we nooit beu worden: Monty Python and the Holy Grail, een hilarische parodie op Koning Arthurs zoektocht naar de Heilige Graal. Stuk voor stuk legendarische scènes waar je je meer dan 40 jaar later nog altijd te pletter mee amuseert.