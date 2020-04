Welke gezelschapspellen zijn het leukst om de tijd te verdrijven? Joni Horemans

17 april 2020

10u30

Bron: HLN Shop 0 Vrije tijd Een partijtje twister of ‘spin the bottle’ zit er voorlopig niet in, maar niet getreurd: er zijn echt massa’s spelletjes om de lockdowntijd wat vrolijker te maken. Mét huisgenoten of alleen. In onze ‘ Een partijtje twister of ‘spin the bottle’ zit er voorlopig niet in, maar niet getreurd: er zijn echt massa’s spelletjes om de lockdowntijd wat vrolijker te maken. Mét huisgenoten of alleen. In onze ‘ Thuisblijfgids ’ ontdek je nog meer tips om je (extra) vrije tijd plezant in te vullen.

Letters en cijfers

Woon je alleen, dan is dit misschien geen evidente tijd voor jou, zeker niet als je ook nog eens minder werk hebt. Verveling en eenzaamheid loeren mogelijks om de hoek. Wil je bovendien je schermtijd binnen de perken houden, zijn je ramen al vijf keer gelapt en maakt de gedachte aan een avondje solitair je niet meteen vrolijk? Puzzels zijn een leuk alternatief en bovendien te vinden in alle maten en gewichten. Letterfreaks kunnen grenzeloos ontspannen met Zweedse kruiswoordraadsels, cijferfanaten kunnen een voorraad sudoku- en/of binairo-puzzelboeken inslaan. Je hersencellen, die bij gebrek aan regelmatige cafébezoeken sowieso al topdagen beleven, zullen des te meer in vorm uit deze periode komen.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Puur puzzelplezier

Een andere optie, ook interessant voor singles: haal eindelijk die legpuzzel van onder het stof of trakteer jezelf op een nieuw exemplaar. Het bekende merk Ravensburger heeft echt een gigantisch aanbod, voor elk wat wils. Echte pro’s herleiden het puzzelen tot de essentie met een ‘Krypt Black’ puzzel: volledig zwart, bestaande uit 736 puzzelstukken. Uiteraard kan je ook puzzelen mét huisgenoten.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Start een criminele carrière

Geen geduld voor een puzzel? Dan is het Peaky Blinders-bordspel misschien meer jouw ding. Dit spel neemt je - net als de BBC-serie over de criminele Shelby familie waar het op gebaseerd is - een eeuw mee terug in de tijd, naar de Britse stad Birmingham tijdens de roaring twenties. Met één tot drie huisgenoten (vanaf 12 jaar) kruip jij in de huid van Tommy Shelby en de zijnen in een bloedstollende bendeoorlog. Je geeft je carrière als notoir gangster een boost door slim te netwerken met vriend en vijand, en te investeren in onder meer wapens, rum, of auto-onderdelen. Met de juiste strategie verhoog je je charisma, kracht en intelligentie en speel je je tegenstanders één voor één naar huis.

(Tekst gaat verder onder de foto)

De slimste in huis

Ook ons eigen populaire spelprogramma De Slimste Mens ter Wereld haal je in afwachting van een nieuw seizoen naar je woonkamer. De junioreditie is ideaal om met kinderen vanaf acht jaar te spelen. Combineer met de versie voor volwassenen en het hele gezin kan samenspelen.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Woordenrace

Ken je Woblet al? Deze revelatie voor woordfanaten is een spel met tweezijdige letterblokjes, waarmee je zo lang mogelijke woorden moet proberen vormen. Een zandloper is niet nodig, want iedereen speelt tegelijk en om ter snelst!

(Tekst gaat verder onder de foto)

Door de coronamaatregelen zitten we nog steeds grotendeels thuis. In onze ‘Thuisblijfgids’ ontdek je diverse tips en tricks van zowel experts en journalisten om je bezig te houden en (mentaal) gezond te blijven.

