Welk sterrenbeeld brengt de freak in jou naar boven? Astroloog: “Weegschaal met Vissen geeft creatief vuurwerk” Roxanne Wellens

06 oktober 2020

11u23 0 Vrije tijd Let’s get freaky! We weten meestal wel met welk sterrenteken het absoluut (niét) klikt op romantisch vlak. Maar welk sterrenbeeld haalt jouw innerlijke weirdo – lees: je gekke, onverwachte kant – naar boven? NINA-astrologe Esther Van Heerebeek-Spijkers weet welke astrocombinaties zich in elkaars bijzijn helemaal kunnen laten gaan.

Steenbok (22 december - 19 januari)

Het sterrenbeeld dat jouw freaky kant naar boven haalt: Tweelingen

“De Steenbok blijft graag met beide voetjes op de grond. Wil hij hogere sferen bereiken, dan kan de hulp van een luchtteken wel handig zijn. Daar komt de Tweelingen in het plaatje. Voor de serieuze Steenbok is de lichtvoetige Tweelingen een soort persoonlijke therapeut. De Steenbok kan zijn verhaal kwijt bij dit communicatieve sterrenteken, en de Tweelingen helpt hem tegelijk met relativeren. Het teken brengt de nodige humor in de zaak en zorgt er op die manier voor dat de Steenbok losser, luchtiger en minder gestrest wordt. De Steenbok bloeit open en ruilt zijn zelfdiscipline in voor een open, speelse houding die gekke uitspattingen tot gevolg kan hebben.”

Waterman (20 januari - 18 februari)

Het sterrenbeeld dat jouw freaky kant naar boven haalt: Kreeft

“De Kreeft weet als geen ander hoe hij ervoor kan zorgen dat de Waterman losbreekt uit zijn gepieker. Hij helpt hem weer genieten van het leven. Zo zal je zien dat de Kreeft de Waterman mee uiteten neemt of trakteert op een filmavondje in de bioscoop. Watermannen kunnen hun hart goed luchten bij Kreeften en voelen zich opgelucht na een afspraak met hen. Omdat een babbel met de Kreeft zo oplucht, zal de excentrieke energie van Waterman nadien weer volop stromen.”

Vissen (19 februari - 20 maart)

Het sterrenbeeld dat jouw freaky kant naar boven haalt: Leeuw

“De Vissen is een meer ingetogen dierenriemteken. Je zal ze niet snel op de voorgrond zien treden, omdat ze te druk zijn met verdwalen in hun eigen wereldje. Maar de charmante Leeuw, die van nature graag in de spotlight staat, weet hen tóch uit hun tent te lokken. Hij is het enige teken dat ervoor zorgt dat de Vissen hun verrassend freaky schubbetjes laat zien, die normaal gesproken verborgen blijven onder het wateroppervlak.”

Ram (21 maart - 19 april)

Het sterrenbeeld dat jouw freaky kant naar boven haalt: Maagd

“De praktische Maagd zorgt ervoor dat de vurige Ram zichzelf niet verliest in enthousiaste plannen en ideeën die hij vervolgens niet uitvoert. Integendeel, de Maagd helpt de Ram juist met het uitwerken van zijn gekste en moedigste ideeën en daagt de Ram uit tot een ongeziene creativiteit.”

Stier (20 april - 20 mei)

Het sterrenbeeld dat jouw freaky kant naar boven haalt: Weegschaal

“De naar schoonheid strevende Weegschaal haalt de artistieke kant naar boven bij de anders zo nuchtere Stier. Ze kunnen samen nieuwe looks samenstellen, aan het schilderen slaan of de grootste lol hebben tijdens een creatieve workshop. De Stier ervaart de Weegschaal vooral als een vrolijke, verfrissende droom die hem helpt zijn eigen aardse kijk een beetje los te laten.”

Tweelingen (21 mei - 20 juni)

Het sterrenbeeld dat jouw freaky kant naar boven haalt: Schorpioen

“Terwijl de ludieke Tweelingen het graag oppervlakkig en luchtig houdt, weet de Schorpioen de Tweelingen positief te prikkelen met interessante en diepzinnige vragen of gespreksonderwerpen. Omdat hun innerlijke leefwereld zo hard van elkaar verschilt, komen ze samen tot originele, ongewone gesprekken over de meest gekke onderwerpen.”

Kreeft (21 juni - 22 juli)

Het sterrenbeeld dat jouw freaky kant naar boven haalt: Boogschutter

“De Boogschutter weet de huiselijke Kreeft te overhalen om iets nieuws te ondernemen. Omdat Boogschutters onafhankelijk zijn en houden van variatie, kan hij de Kreeft die nogal snel de veiligheid opzoekt, uit de comfortzone halen. Allerlei spannende avonturen zijn het gevolg.”

Leeuw (23 juli - 22 augustus)

Het sterrenbeeld dat jouw freaky kant naar boven haalt: Steenbok

“De ambitieuze Steenbok weet de Leeuw sportief uit te dagen tot ongekende hoogtes. Daar houdt de Leeuw wel van. Beiden kunnen schitteren met hun beste moves en grootste talenten. Dat ze allebei niet graag onderdoen, maakt ze soms lekker freaky fanatiek.”

Maagd (23 augustus - 22 september)

Het sterrenbeeld dat jouw freaky kant naar boven haalt: Waterman

“De Maagd kan soms heel serieus zijn, maar de speelse Waterman kan met zijn rake opmerkingen de Maagd aan het lachen maken. Zo helpt de Waterman dit sterrenteken de dingen meer in perspectief te zien. Hij verruimt als het ware de blik van de Maagd en daar heeft de Maagd vaak baat bij.”

Weegschaal (23 september - 21 oktober)

Het sterrenbeeld dat jouw freaky kant naar boven haalt: Vissen

“Opgelet. Deze twee tekens kunnen zich samen compleet verliezen in hun fantasiewereld. Wilde ideeën passeren de revue en samen komen ze tot de meest originele en gekke inzichten, plannen en kunstwerken. Wees dus voorbereid op creatief vuurwerk wanneer je een Weegschaal met een Vissen samenzet.”

Schorpioen (22 oktober - 21 november)

Het sterrenbeeld dat jouw freaky kant naar boven haalt: Ram

“Energie gegarandeerd! De directe aanpak van de Ram brengt de Schorpioen gegarandeerd aan het lachen. De Schorpioen weet de spontane en vurige (re)acties van de Ram zeer te waarderen. Schorpioenen zijn van nature binnenvetters en hebben dus moeite met zich open stellen. Maar de Ram doorbreekt zijn verdedigingsmuren en helpt de Schorpioen uit zijn mysterieuze schulp.”

Boogschutter (22 november - 21 december)

Het sterrenbeeld dat jouw freaky kant naar boven haalt: Stier

“De realistische Stier drukt de idealistische Boogschutter graag met de neus op de feiten. Dit leidt soms tot verhitte discussies, maar wel met verfrissende en nieuwe invalshoeken. De Stier bekijkt de zaken immers op een heel andere, veel praktischere manier dan de filosofisch aangelegde Boogschutter. Deze twee uitersten worden in contact met elkaar uitgedaagd om outside of the box te denken.”