Wel sneeuw, niet ver: op deze bestemmingen geniet je van winterpret dichtbij huis

Birte Govarts

27 februari 2020

16u03

Bron: Goed Gevoel 0 Vrije tijd Waarom een hele dag in de auto zitten als je ook in of op een boogscheut van ons land kan sleeën, langlaufen en zelfs skiën? Op een van deze bestemmingen, bijvoorbeeld!

Sneeuw is prachtig, zolang je niet de baan op moet. Maar niets leuker dan stappen, langlaufen, glijden skiën, ravotten, sneeuwballen gooien of een sneeuwman maken. Poedersneeuw, korrelsneeuw, driftsneeuw, stuif- of poolsneeuw: we want it all. Europa telt in totaal bijna 38.000 kilometer aan skipistes. En toegegeven: de allerbeste daarvan liggen in de Alpen. Kan je echter geen hele week vrij nemen voor een stevige portie winterpret, en heb je geen zin om je toevlucht te nemen tot een van de overdekte skipistes die ons land rijk is? Dan zijn er gelukkig een aantal skioorden dichterbij die – zeker in januari en februari, wanneer de temperaturen het laagst zijn – meer dan de moeite waard zijn. ’s Ochtends thuis vertrekken en ’s middags op de latten staan? Yes, you can!

IN BELGIË

De Oostkantons: (144 km van Brussel)

Of je nu wil langlaufen, skiën of gewoon een prachtige wandeling in de sneeuw wil maken, in de Oostkantons – oftewel de hoogste regio van ons land – vind je voor elk wat wils. Er zijn skipistes in Baraque Michel, Elsenborn en Ovifat. Zijn die te vergelijken met pistes in de Alpen of dichterbij gelegen skigebieden zoals het Sauerland? Dat willen we niet beweren, maar ze zijn wél ideaal voor wie zich een dag wil uitleven in de sneeuw. En dat is het belangrijkste, toch?

Info: www.walloniebelgietoerisme.be en www.ardennen-sneeuw.be

Gouvy (175 km van Brussel)



Wil je liever niet met de auto reizen? De langlaufpistes van Gouvy, vlak bij de Luxemburgse grens, liggen op wandelafstand van het treinstation van het dorp en zijn dus makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. Je hebt vier verschillende pistes, van twee tot acht kilometer lang.

Info: ski.gouvy.eu

IN DUITSLAND

De Eifel (200 km van Brussel)



Ligt er sneeuw in de Eifel? Dan kan je ook hier naar hartenlust rodelen, langlaufen en skiën. Je kan de skipistes vergelijken met die in ons land. De afdalingen zijn dus eerder kort, maar de sfeer is heel gemoedelijk en de prijzen zijn democratisch. Onze favorieten? De twee skipistes bij het plaatsje Prüm. Ideaal voor een daguitstap!

Info: www.eifel.info

Sauerland (356 km van Brussel)



Sauerland, een regio ten oosten van Düsseldorf, wordt ook weleens ‘het land van de duizend bergen’ genoemd. Het zijn niet de allerhoogste mastodonten, maar toch kan je hier aardig skiën. Een populaire skibestemming in Sauerland is Winterberg, waar je naast blauwe en rode ook enkele zwarte afdalingen vindt, en waar met een heus snowboardpark ook aan de snowboarders gedacht is.

Info: www.sauerland.info

Het Zwarte Woud (569 km van Brussel)

Op de Feldberg en de Herzogenhorn, de hoogste en de op twee na hoogste berg in het Zwarte Woud, bieden de skigebieden Seebuck en Grafenmatt samen maar liefst 16 afdalingen, goed voor 63 kilometer skiplezier. Of ervaren skiërs en snowboarders zich hier een week lang kunnen laten gaan, durven we te betwijfelen, maar beginners en gezinnen met kinderen zijn hier zeker aan het juiste adres. Viel Spaß!

Info: www.hochschwarzwald.de

IN FRANKRIJK

De Vogezen (442 km van Brussel)

De Vogezen – het middelgebergte tussen het Franse Nancy en het Zwitserse Bazel – staan niet meteen bekend als skibestemming. Toch vind je er maar liefst 167 kilometer aan pistes en 140 skiliften. De grootste aanraders zijn de pistes van Gérardmer en La Bresse-Hohneck, waar wintersportliefhebbers hun hartje écht kunnen ophalen. Of er ook nadelen zijn? De Vogezen zijn minder sneeuwzeker dan andere – typische – skibestemmingen, maar als je een last minute boekt, kan je hier zéker een geslaagde wintersportvakantie beleven.

Info: www.massif-des-vosges.com

De Jura (694 km van Brussel)

Toegegeven: het skigebied Monts Jura ligt op bijna 700 kilometer van Brussel. Kunnen we dat nog dichtbij noemen? Misschien niet, maar het is een pak dichterbij dan de Alpen, en ook hier vind je 56 kilometer aan pistes. Eigenlijk is Monts Jura een verzameling van kleinere skigebieden die dicht bij elkaar liggen, maar geen geheel vormen. Hier kom je vooral voor de rust én de prachtige uitzichten op het meer van Genève.

Info: www.montagnes-du-jura.fr

PRETGARANTIE?

Als je niet ver wil reizen, weet je helaas nooit zeker of het sneeuwtapijt wel dik genoeg is om te skiën. Om te langlaufen is zo’n 10 centimeter sneeuw voldoende, maar als je echt de ski’s wil aanbinden, heb je 20 tot 30 centimeter nodig. Op de website of via de app van Ski Info vind je webcams terug van alle skigebieden en kan je alvast het sneeuwpeil controleren.

Info: www.meteo.be en nl.skiinfo.be