Weggeven of tomaten in kweken: dit kan je doen met die overdaad aan totebags Liesbeth De Corte

06 juni 2019

15u49

Bron: The New York Times 0 Vrije tijd Je krijgt ze tegenwoordig overal gratis en voor niets bij: bij een abonnement, in een kledingzaak of als goodiebag bij een evenement. De totebag is hip en alomtegenwoordig. Het resultaat: in je huis liggen er tig katoenen schoudertassen rond te slingeren. Dit kan je ermee aanvangen.

Hoeveel totebags heb jij? Tel maar eens na: het zijn er waarschijnlijk meer dan je denkt. Dat is niet alleen lastig, want al die tassen zijn extra rommel in je huis én ze nemen plaats in in je kasten. Daarnaast hebben de katoenen draagtassen ook een milieu-impact: voor de productie is immers heel wat landbouwgrond en water nodig.

De beste oplossing is dan ook om Marie Kondo-gewijs alle totebags op te ruimen. Verzamel ze allemaal bij elkaar en bekijk welke exemplaren je het liefste bijhoudt. Zijn er die je heel mooi vindt? Of die een speciale betekenis hebben? Die kan je nog perfect gebruiken als schoudertas. De rest kan je verwijzen naar de prullenmand, of nog beter, een tweede leven voor zoeken. Enkele opties:

• Laat je goed hart spreken en kijk ineens welke kledij je niet meer draagt, maar nog wel in goede staat is. Die stuks kan je doneren. Stop ze proper gewassen en netjes opgevouwen in de katoenen zakken, en breng die naar een kledingcontainer, een kringloopwinkel of een tweedehandswinkel van Oxfam.

• Maak er een gewoonte van om telkens 3 totebags in je wagen of in je fietszakken te leggen. Als je naar de supermarkt gaat, heb je altijd een linnen zak waar je je spullen in kwijt kunt.

• Ga je op bezoek bij vrienden? Dan neem je vaak een fles wijn, een kleine plant of een andere attentie mee. En dat cadeautje hoef je heus niet in te pakken. Je kan het perfect dragen en afgeven in een hippe schoudertas.

• Wie een beetje handig is, kan de totebags ook gebruiken om als kussensloop. Gebruik schuimrubber of een oud kussen als vulling en stik de bovenkant aan elkaar vast. Et voilà!

• Planten in een pot drogen redelijk snel uit, maar niet iedereen heeft een moestuin ter beschikking om zelf groenten en kruiden te kweken. Totebags kunnen een handige oplossing zijn. Vul ze met wat aarde en vergeet niet om geregeld water te geven.

• Je kan ze ook gebruiken om dingen in op te bergen. Oude schoenen bijvoorbeeld. Tijdens de zomermaanden kan je je warme winterlaarzen op zolder leggen. Dankzij de totebags zijn je schoenen in een klap ook beschermd tegen stof.

Heb je besloten om enkele tassen bij te houden? Of om ze te gebruiken wanneer je naar de supermarkt gaat? Dan is het een goed idee om ze regelmatig mee in de wasmachine te stoppen. Anders worden die linnen tassen broeihaarden van bacteriën. Wie altijd dezelfde tas gebruikt zonder die ooit te wassen, kan volgens onderzoekers van de universiteit van Arizona zelfs E. coli en salmonella verzamelen. Dat vind je liever niet tussen je verse paprika’s en tomaten.

Het handige aan dit soort herbruikbare zakken is net dat ze perfect wasbaar zijn, en wie ze wekelijks mee bij de handdoeken in de was gooit, perkt het risico op vieze bacteriën gemakkelijk in. Heb je een zak met een leuke gekleurde print? Was hem zeker de eerste keer apart met de hand, om te voorkomen dat er niet veel overblijft van jouw kleurrijke totebag.