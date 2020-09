Weet je niet wat te doen dit weekend? 7 tips om er met volle teugen van te genieten David Devriendt

12 september 2020

09u52

Bron: NINA 0 Vrije tijd De komende dagen kunnen we opnieuw genieten van een heerlijk zomers weertje. Niet het moment om thuis te lummelen dus! Van een fietstocht aan zee tot een picknick in het park: wij selecteerden alvast onze beste tips om er een topweekend van te maken.

1. VLAAMSE TOPSCHILDER EXPOSEERT

Antwerps kunstenaar Ben Sledsens (29) heeft een voorliefde voor de natuur en kleur. Hij oogst internationaal succes met zijn monumentale schilderijen.

Te bezoeken tot 10 oktober, timvanlaeregallery.com

2. DE FAVORIETE ADRESJES VAN BEKENDE GENTENAARS

Stad Gent en Visit Gent stippelden wandelroutes uit langs de lievelingsplekjes en -hotspots van een vijftiental bekende locals zoals Pascale Platel en de broers Dewaele van Soulwax. Wij stapten in de voetsporen van Bazartfrontman Mathieu Terryn en zijn vriendin, fotografe Marie Wynants en leerden hen én Gent zo op een andere manier kennen. Absolute aanrader!

walklocal.gent

3. PICKNICK IN DE STAD

Weekendje Antwerpen? Ga dan zeker picknicken in het park. Bij Stadsbrouwerij De Koninck krijg je een mand vol lekkers, waaronder brood en bier. En bij terugkeer verdien je ook nog een ambachtelijk ijsje.

35 euro voor 2 personen - dekoninck.be

4. AAN DE SLAG MET GEUREN

Aromatherapie wordt steeds populairder. Maar werken die etherische oliën nu echt? En hoe gebruik je ze? Dit boekje ruikt naar meer.

24,99 euro, Altamira

5. MATTEO SIMONI & LOUIS TALPE IN ‘THE RACER’

De twee Vlaamse topacteurs schitteren in dit wielerdrama over de laatste Ronde van Frankrijk van een meesterknecht die als afscheid ook eens de gele trui wil.

In de cinema

6. BELGISCHE BEAUTY- PODCAST

Dat ontbrak nog in het groeiende aanbod van podcasts. Beyond The Cream praat telkens met een gast over zijn of haar job in de beautywereld.

Via Spotify en Apple Podcast

7. FIETSEN AAN DE ZEE

De Doornpanne is een 240 hectare groot duinmassief. De ideale setting dus voor een fietstochtje aan onze Belgische kust. Nu nog hopen op mooi weer!

visitkoksijde.be