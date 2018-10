Weekendtip: unieke plantenverkoop in hartje Brussel Nele Annemans

13 oktober 2018

12u23 0 Vrije tijd Nog geen plannen dit weekend en helemaal weg van de groene jungletrend? Dan ben je dit weekend in hartje Brussel aan het juiste adres. Daar vindt namelijk een unieke plantenverkoop plaats waar je al je favoriete groene vriendjes kan scoren, en dat allemaal voor een prikje.

Dit weekend strijkt het Franse concept Plantes pour tous namelijk voor de eerste keer neer in Brussel. Daarbij worden de Sint-Gorikshallen twee dagen ingepalmd door honderden planten. Van cactussen, vet-, tropische en buitenplanten: je vindt ze er allemaal. En dat allemaal aan heel zacht prijsje. De planten gaan immers over de toonbank voor amper € 2, € 5 of € 10. En ook het perfecte potje scoor je er voor geen geld. Maar dat is nog niet alles. Je kan er ook enkele leuke pot- en terrariumworkshops volgen.

Grote plantenverkoop van Plantes pour tous, zaterdag 13 en zondag 14 oktober van 10 tot 19 uur. Sint-Gorikshallen, 1000 Brussel. Gratis toegang. Meer info vind je hier.