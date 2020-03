Weekendlist: Onze acht tips om er thuis een topweekend van te maken David Devriendt

28 maart 2020

09u22 0 Vrije tijd Nu we met z’n allen thuiszitten, is het vaak zoeken naar activiteiten om de verveling tegen te gaan. Wij selecteerden alvast onze beste tips om er een topweekend van te maken!

1. PLANTJES STUREN

Rusthuis- of familiebezoekjes zijn uit den boze, maar elkaar een plantje opsturen kan nog. Bij het Belgische House Raccoon kan je voor elke pot ook een plant kopen voor amper 2,90 euro, ongeacht de grootte.

Houseraccoon.com

2. LUISTEREN

De release van zijn album Mysterium heeft hij uitgesteld tot 15 mei en optreden zit er ook niet in, maar pianist Jef Neve voert op zijn Facebookpagina wel elke dag een live miniconcert uit. Een verademing in deze ‘maffe tijden’, zoals hij ze noemt.

3. NETFLIXEN

Alleen is maar alleen. Met Netflix Party kan je online samen met vrienden naar je favoriete films of series kijken en tegelijk chatten. Onze tip: de nieuwe minireeks Self Made met Oscarwinnares Olivia Spencer als de eerste selfmade Amerikaanse vrouwelijke miljonair.

Netflixparty.com

4. BEWEGEN

Fitnesscentra dicht? Geen excuus! Heel wat centra zetten work-outvideo’s online. Zoals Basic-Fit, dat samen met Decathlon trainingen plaatst op hun Instagram-livestream.

Decathlon.be

5. BEAUTYTUTORIALS BEKIJKEN

Je huid verzorgen, ook als je hele dagen thuiszit. Online zijn er tal van tutorials, zoals die van de Italiaans-Belgische Carolina Pizzutilo. Ze zou op 2 april een beautyboetiek openen met plantaardige producten, maar nu moet dat digitaal. Dus deelt ze haar kennis maar via haar social media. Ze heeft ook een hotline waarbij je telefonischadvies op maat krijgt.

Kruidentinctuur ‘Calm’ € 40 ada-studios.com

6. LACHEN MET COLLEGA’S

Veel mensen moeten het stellen zonder hun collega’s. Het gemis is groot. Heimwee naar je kantoorplek? Herbekijk alle afleveringen van de Vlaamse komediereeks Het eiland, met de fratsen van Alain ‘Protput’ Vandam en co.

Nu op Telenet Play

7. MEEZINGEN MET KAPITEIN WINOKIO

Krijg je kinderen stil door ze naar de muziekclips van Kapitein Winokio te laten kijken. Hij leert ze handjes wassen en groeten met de voetjes.

Winokio.tv en via de Radio Winokio-app

8 . BIOSCOOPFILMS STREAMEN

Nu cinema’s gesloten zijn, krijgen veel films meteen een streamingrelease. Zo kan je de Zweedse film en winnaar van de Zilveren Leeuw van Venetië About Endlessness, die zou uitkomen op 8 april, nu al op je tv afspelen voor 8 euro.

Lumierefilms.be