Weekendje weg met de mobilhome: "Een rijdend huis, dat wordt de max!" Geertrui Mayeur

06 augustus 2018

11u09 1 Vrije tijd Over enkele jaren willen we met ons gezin een roadtrip maken door Australië. In afwachting van dat grote avontuur, huurden we via Camptoo een mobilhome voor een lang weekend. Een try-out, zeg maar.

Camptoo brengt huurders en verhuurders van campers en caravans samen, helemaal volgens het ecologische 'sharing is caring'-principe. Handig voor de verhuurder, want zo kan die iets extra’s verdienen op momenten dat de camper anders in de garage zou staan. En handig voor ons, want het reserveren van onze favoriete camper verloopt supervlot. We maken een account op camptoo.be, vullen de ophaal- en inleverdatum in en kiezen uit het beschikbare aanbod voor een ruime en supermoderne Hymer mobilhome uit 2017. Heel snel hebben we antwoord van eigenares Marie Jeanne, de gekozen data zijn vrij en het aftellen naar D-day kan beginnen. Onze zonen vinden het al minstens even spannend! ‘Een rijdend huis, dat wordt de max!'

Ik vraag me af of we bij regenweer niet de muren gaan oplopen met ons vieren in de mobilhome, maar de weergoden blijken ons meer dan goed gezind. Het is net geen dertig graden als we naar Limburg rijden. Lang leve het buitenleven en lang leve de vrijheid.

Als we bij Marie Jeanne en Tonny aankomen, staat onze mobilhome al te blinken op de parking. We worden hartelijk ontvangen en krijgen na een welgekomen verfrissing alle uitleg die we nodig hebben. Binnenin de camper is er een aparte slaapkamer met twee eenpersoonsbedden en handige opbergkastjes, er is een douche, een chemisch toilet, een goed uitgeruste keuken met ruime frigo, diepvries, een gasoventje en drie gasbekkens. De bestuurderszetel en die van de copiloot kan je heel eenvoudig 180 graden draaien, zodat je salon uitgebreider wordt. ‘En waar gaan wij slapen?’, vraagt de oudste. Tonny neemt een afstandsbediening vast. Met één druk op de knop komt het plafond boven de zithoek naar beneden en verschijnt er een liftbed. ‘Wauw’, klinkt het. Als ook nog eens blijkt dat de mobilhome een tv heeft, kan de pret niet meer op. ‘Maar tijdens het rijden kan je niet kijken, daarvoor moet je stilstaan’, zegt Tonny. Met deze laatste goede raad, kunnen we aan onze trip beginnen.

Om met deze mobilhome te rijden, heb je geen speciaal rijbewijs nodig, rijbewijs B volstaat. Toch heb ik best wat zenuwen, het is tenslotte een gevaarte van 7,49 meter lang en je wil niet bij de eerste wegversmalling een paaltje mee hebben. In de heenweg rijdt mijn man, de terugweg is voor mijn rekening. Alsof hij nooit anders deed, loodst manlief ons richting Nederland. De kinderen zitten intussen vastgegespt in de zithoek spelletjes te spelen op de tablet. Geïnspireerd door het programma Columbus, was het ons idee om wel te zien waar we zouden uitkomen, er zijn twee handige ACSI-campergidsen aan boord met duizenden leuke adresjes aan boord. Maar de hitte - er is wel airco in de bestuurscabine, verder niet - doet ons besluiten last minute een plekje te reserveren op recreatiepark TerSpegelt, met recreatieplassen, een binnenzwembad, pumptrackbaan voor onze BMX’ende zoon, sportvelden en heel veel animatie.

We krijgen een mooi plekje naast de bomen en oogsten veel bekijks met onze hypermoderne Hymer. We parkeren vlotjes - dankjewel achteruitrijcamera - en onze Nederlandse buren willen meteen eens onze kofferruimte checken, ‘want een Hymer is toch wel de Mercedes van de mobilhomes’. En het moet gezegd, de kofferruimte is enorm, er kunnen met gemak twee elektrische fietsen of een Vespa in. Terwijl andere buren bezig zijn met het opzetten van hun tentcaravan, zitten wij al heerlijk onder onze uitschuifbare luifel te genieten van een drankje dat we bij vertrek in onze koelkast hadden gestopt, terwijl de kinderen vriendjes maken en meteen aan het voetballen slaan. Omdat we geen zin hebben om te koken, trekken we naar het restaurant om onze eerste avond met ons rijdend huis te vieren.

Hoewel de camper zelf geen airco heeft, koelt het ’s nachts goed af. Elk raam heeft een handige hor die je gewoon omlaag kan schuiven. Schuif je die omhoog, dan krijg je een verduisterend gordijn. Uiteraard is het eerste nachtje voor onze zonen superspannend en het duurt even voor ze de slaap vatten. Ons eerste ontbijt aan de luifel is extra speciaal! De jongste zoon is jarig en dus hebben we in het holst van de nacht ballonnen staan blazen om ze aan de tuinstoelen en de luifel te hangen. De taart die we van thuis hebben meegebracht, verdelen we onder de nieuwbakken vriendjes van de camping en we krijgen zelfgeknutselde kaartjes in de plaats. De zoon straalt en wij genieten mee.

Zo vliegen de dagen voorbij en we vervelen ons geen minuut, want op onze locatie valt enorm veel te doen. Een dagje aan het meer, kicken op de tokkelbaan, minigolfen, Beauty & The Beast op groot scherm, eigenlijk willen we na drie nachtjes nog niet naar huis. Het uitgebreide aanbod, doet ons wel beseffen dat je op een minder uitgebouwde kampeerplek wel een extra vervoermiddel nodig hebt ter plaatse, want je gaat niet de hele tijd alle spullen weer mooi opbergen in je kastjes, om enkele kilometers te rijden. Een goeie tip voor een volgende trip, want die komt er zeker. We hebben de smaak te pakken. En daar zit het huisgemaakt vanille-ijs waarmee Marie Jeanne en Tonny ons bij het terugkeren verrassen, zeker voor iets tussen.

Info: camptoo.be