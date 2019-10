Week van het Bos: tips om dubbel en dik te genieten in het groen Sophie Allegaert

13 oktober 2019

15u40

Bron: NINA 0 Vrije tijd Er bestaat een plek zonder ruis of afleiding, waar rust primeert. En je kan er gratis heen. Welkom in het bos. De wellnessstek bij uitstek. Vandaag begint ook de Week van het Bos, dus het is de plek bij uitstek om energie te tanken en je hoofd leeg te maken.

Anno 2019 leven we in hectische tijden en worstelen we allemaal met die ellenlange to-dolijsten. ’s Morgens schuiven we aan op een steenweg, ’s avonds rushen we huiswaarts. En tussendoor checken we, al dan niet in het geniep, constant onze mailbox, Facebook, Instagram en Twitter. Logisch dus dat onze concentratiespanne alsmaar krimpt en onze blik voortdurend van links naar rechts zwiept en we de focus volledig kwijt zijn. Als hamsters in een dolgedraaid rad. Maar zodra we een bos in wandelen, verandert er iets fundamenteels in onze houding, onze ademhaling, onze gedachten. We worden instant een pak relaxter.

Huisje in het groen

Vandaag start ook de Week van het Bos. Het ideale excuus om eropuit te trekken in het groen. Het leuke: je hebt opties bij de vleet. Je kan wandelknooppunten met elkaar verbinden, naar Limburg trekken en er via het kruinenpad tussen de boomtoppen flaneren of een huisje in het groen boeken. Nutchel pakt uit met heerlijke cosy cabins pal in de natuur, Slow Cabins plaatst her en der, in een stukje wilde natuurpracht, een eenzame ecodesigncabin. Geen tv, geen wifi, wel peis en vree.

In een Vlaams-Brabants bos pronkt The Forest, een ecologisch houten ‘tiny house’ met Scandinavische houthakkersallures, groot genoeg voor twee. Ook Dammhus ruikt naar Zweden. Te vinden in een naaldbos, palend aan een vijver en groot genoeg voor een hele familie. Loof prijkt dan weer op een boshelling, tussen het gebladerte van eeuwenoude beuken, balancerend op palen. Maar ook exotischer bossen lonken. Touroperator Tui merkt dat groene bestemmingen volop groeien. Slovenië, Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland … buitenlandse bossen bekoren ons meer en meer.

Shinrin-yoku wat?

Wie wil, kan ook kiezen voor shinrin-yoku, oftewel een bosbad. De Japanners doen het al langer dan vandaag. En het is niet eens moeilijk. Je dompelt je met al je zintuigen onder in de natuur om zo opnieuw met die natuur te connecteren en je evenwicht terug te vinden. Een bosbad van enkele uren zindert tot zeven dagen na. Zo pak je het aan:

• Zoek een bos op.

Laat je gsm in de auto.

• Wees je bewust van je ademhaling. Haal diep adem, ruik, luister, zie en voel. Laat het bos al je zintuigen beroeren en merk hoe je vertraagt.

• Kuier rustig, 1 à 2 kilometer per uur, naar een plek die je aanspreekt. Installeer je en focus op dit moment.

• Voel waar je nood aan hebt.

Rust wanneer je moe bent, drink wanneer je dorst krijgt.

• Bewaar je focus en beleef het bos. Welke opmerkelijke bomen trekken je aan? Ruik je de bladeren? Hoor je vogels fluiten en takken kraken? Voel je de regen? Leun tegen een boom, doe je schoenen uit en ga op een boomstronk zitten. Blijf rustig en diep ademhalen en neem je tijd.

Breng het bos binnen

Geen tijd om vandaag naar buiten te gaan? Haal dan het bos binnen en neem een douche met een scheut Cedarwood van RainPharma. En in je woonkamer prijkt uiteraard de Virva-lamp van Iittala, die refereert naar dwaallichtjes. De legende vertelt dat die dwaallichtjes uit het niets verschijnen, even het bos oplichten en daarna net zo snel weer verdwijnen.

