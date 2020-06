Week van de Bij: 9 tips om van je tuin of terras een heerlijk oord voor bijen te maken

Vrije tijd Nog tot 7 juni is het de Week van de Bij en maar goed ook, want de pluizige diertjes zijn enorm belangrijk voor het ecosysteem van onze planeet. Al met een paar simpele ingrepen maak je je tuin of terras bijvriendelijker en help je zo het milieu en die wonderlijke insecten een handje. Bijenexpert Jens D’Haeseleer onthult hoe.

Wist je dat al het fruit dat je zo graag eet – kersen, appels, braambessen, frambozen of mango’s – niet in de winkel zou liggen als er geen bijen zouden zijn? Hetzelfde geldt voor groenten als courgettes, avocado’s of paprika’s of je geliefde chocolade of koffie. De honingbij zorgt voor het bestaan van maar liefst tachtig procent van de groenten en fruit in de supermarkt of van een derde van wat we eten en speelt ook een belangrijke rol in de katoenproductie. Kortom: de bij is belangrijk voor het voortbestaan van al het groen op aarde.

Maar het gaat niet goed met onze zoemers. Bijen zijn wereldwijd een bedreigde diersoort en sterven massaal uit. Vorig jaar bleek dat meer dan de helft van de bijensoorten in België in meer of mindere mate bedreigd zijn – bij hommels dreigen zelfs 80% van de families te verdwijnen of zijn ze al verdwenen. Dat is de schuld van de mens: verstedelijking en meer landbouw vernielen de woonplaatsen van de bijen en de klimaatverandering tast hun leefgewoontes aan.

Daarom is het een goed idee om je tuin of terras bijvriendelijk te maken. Het vraagt maar om een kleine inspanning en heeft een groot effect. Én je beleeft veel plezier aan zo'n bijvriendelijke tuin, zegt Jens D’Haeseleer (34). Hij is ‘wetenschappelijk medewerker wilde bijen’ bij Natuurpunt en weet hoe je dat aanpakt.

1. Lang leve inheemse bloemen

Een bloemrijke tuin is de hemel op aarde voor een bijtje. “Voorzie een bloemenperk met vaste planten – die gaan elk jaar vanzelf opnieuw aan het bloeien – en dan liefst inheemse, want die zijn het aantrekkelijkst voor onze inheemse bijen”, vertelt Jens. “Zulke inheemse bloemen vind je vaak niet in een gewoon tuincentrum, daarom zijn ze niet zo bekend bij het grote publiek of associëren mensen ze zelfs met onkruid. Gelukkig zijn er wel een aantal kleinere spelers die inheemse zaden verkopen, check bijvoorbeeld Ecoflora.”

Een aantal voorbeelden van inheemse (of min of meer inheemse) bloemen die je kan planten? “Dan denk ik aan het prachtklokje of perzikbladklokje. Dat zou echt in elke tuin moeten staan”, zegt Jens. “Bijen zijn verzot op klokvormige bloemen. Een aantal bijensoorten kan zelfs alleen van het stuifmeel van die klokjes leven.” Ook op knoopkruid komen veel bijtjes af. “Dat is de inheemse variant van de centaurie, de paarse bloem die je in heel veel tuincentra ziet.” En ook klavers zijn aanraders. “De simpele witte klaver komt vanzelf veel voor in een gazon dat je wat langer laat groeien.”

De regel is ook: hoe meer verschillende plantenfamilies je plant, hoe beter. Want zo maak je ook meer bijenfamilies gelukkig. Op websites als bijenhelpdesk.nl vind je nog veel meer voorbeelden van planten en bloemen die je kan zaaien voor een bijvriendelijke tuin.

2. Grootser groen

Struiken en bomen zijn nog efficiënter dan een bloemenperk, weet Jens. “Als je de juiste soort kiest, zit je ineens met veel meer bloemetjes. Een kleine struik als sporkehout, bijvoorbeeld, bloeit bijna drie maanden non-stop. Lindes of wilgen trekken ook veel bijen aan, net als de meidoorn en sleedoorn.”

3. Laat het gras maar groeien ...

Een bijvriendelijke tuin is het perfecte excuus om de grasmaaier minder van stal te halen. “Want een gazon dat je zijn gang laat gaan, brengt veel inheemse bloemen voort”, zegt Jens. “Laat gewoon een strook van je gazon erop los groeien, maai het niet meer dan twee of drie keer per jaar. Als elke Belg dat zou doen, zouden we ineens een gigantische stap in de goede richting zetten. Witte klavers, madeliefjes, paardebloemen, ereprijzen: die planten zouden allemaal tot bloei komen.”

4. ... en de moestuin ook

Een beetje wildgroei in je moestuin doet ook wonderen. Kijk maar wat er gebeurt wanneer je één kool, prei of ajuin niet oogst: de plant kan doorgroeien en zal bloemetjes voortbrengen. “Je kan evengoed een ui die al iets te lang in de keuken ligt, in het najaar in de grond steken”, tipt Jens. “Dan heb je in het voorjaar een bloeiend struikje.” En spot je wat onkruid, zoals komkommerkruid of barbarakruid? Haal dat ook niet allemaal weg, om dezelfde reden. “Akkoord, je moet een klein, bruikbaar deeltje van je moestuin opgeven. Maar het maakt je moestuin fleuriger en de bijen gelukkiger.”

5. Kruidentuintje? Graag

Met wat kruiden in de tuin verwen je je smaakpapillen én je bijenvrienden. “Denk aan salie, tijm, rozemarijn: die planten kan je perfect zelf kweken en ze bloeien in de zomer als je ze genoeg laat doorgroeien”, zegt Jens. “Ze zijn trouwens een mediterraans klimaat gewoon, dus ze sterven niet meteen als je ze eens water vergeet te geven.” Bonus: je kan ze ook perfect op een terras kweken, als je geen tuin hebt.

6. Grond is goed

De meeste bijensoorten nestelen graag in zand of andere grond. Daarom is het een goed idee om je bloemenperk niet te vol te planten of vol houtsnippers te storten. “Bijen zullen nestjes maken in de stukken open grond én die open plekken kunnen ook de zaden van omliggende planten opvangen. Zo vult je bloemenperk zich vanzelf met de planten die zich daar thuisvoelen.” Merk je ook kale vlekken op in je gazon met het droge weer? Bedek ze niet meteen met nieuw gras, laat de bijen er even van genieten.

7. Geen tuin? Geen probleem

“Ook op je balkon kan je de bijen soigneren”, zegt Jens. “Plant bijvoorbeeld grasklokjes, wilde reseda’s of ezelsoren in bloembakken. Let er wel op dat die bakken groot genoeg zijn, zeker als het weer droog is. Begonia’s en petunia’s zijn minder geschikte bloemen: die worden op zo’n manier gekweekt dat ze meer bloemblaadjes hebben, maar daardoor minder meeldraden.” Woon je best hoog? Dat is niet erg. “Bijen kunnen vrij hoog vliegen. Zelfs de derde of vierde verdieping van een flatgebouw kunnen ze bereiken.”

8. Een bijenhotel

Een bijenhotel in je tuin of op je terras geeft de aanwezige bijen de kans om eitjes te leggen. Zo’n hotel bootst de omstandigheden in de natuur na: het is een stuk hout met daarin kleine, ronde gangetjes waarin de bijen verschillende nestcelletjes plaatsen. Let wel op: het ene bijenhotel is het andere niet en de exemplaren in de winkel zijn vaak heel teleurstellend. “Sommige zijn zo slecht gemaakt dat ze de bijen zelfs schaden”, waarschuwt Jens.

“Check ten eerste altijd goed of de gangetjes niet slordig geboord en vooral splintervrij zijn binnenin. Als dat niet zo is, kunnen ze de vleugels van de bijen beschadigen. De gangen moeten ook diep genoeg zijn: liefst acht of tien centimeter diep, of meer. Want hoe dieper, hoe meer eitjes de bijen kunnen leggen. En ga na of de houtsoort die gebruikt werd, duurzaam en hard is. Als het bijenhotel heel licht is, is dat waarschijnlijk niet het geval. Een hotel uit berkenhout, bijvoorbeeld, zal maar een jaar overleven.”

Best een handige harry of henriëtta? Dan raadt Jens aan om gewoon zelf een hotel te maken. “Dat is echt niet moeilijk en leuk om te doen met de kinderen of de buren. Zorg gewoon dat je een harde houtsoort in huis haalt die al wat gedroogd is – dus niet vers gekapt – en dat je diep genoeg boort. Qua breedte is de diameter van de gaatjes niet groter dan 1 centimeter.”

Daarna heb je geen werk meer aan een bijenhotel. “Het heeft geen onderhoud nodig en je hoeft het tijdens de winter of regenbuien ook niet binnen te halen”, zegt Jens. “Let wel op de plaatsing: hang of zet het bijenhotel in de zon, niet in de schaduw. Een muur of vensterbank die Zuid(-Oost of -West) gericht is, is optimaal. Zorgt ook dat het hotel stevig hangt of staat en niet wiebelt.”

9. Geniet en deel

“Vergeet vooral niet te kijken naar en te genieten van het zoemende leven in je tuin”, vult Jens nog aan. “Met Natuurpunt hebben we de Facebookgroep ‘Solitaire Bijen en Hommels’ opgericht en daar uiten wekelijks mensen hun verwondering voor de bijtjes. Sommigen legden pas een jaar geleden een bijentuin aan en staan nu versteld van hoeveel verschillende soorten ze op bezoek krijgen. Dat enthousiasme is zo mooi én zo aanstekelijk. Dus deel vooral de ervaringen die je in je bijentuin beleeft met andere mensen, je buren, je kinderen. Dat is voor het voortbestaan van de bijen even belangrijk.”

