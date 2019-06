We worden socialer in de zomer Margo Verhasselt

04 juni 2019

10u10

Bron: nypost 0 Vrije tijd Ooit al plannen afgezegd omdat je een serie aan het bekijken was? Steeds meer mensen doen het weleens. Een studie die het sociaal leven van 2.000 mensen onder de loep nam, ontdekte dat onze tijd voor het scherm vooral bepaald wordt door het seizoen.

Wat bleek? Drie op vijf zei al eens een sociale gelegenheid af door het slechte weer en één op de twee stuurde zijn kat omdat ze zich niet goed voelde. Een dubbele boeking stond ook in de top vijf redenen waarom iemand niet wou afspreken.

Het Amerikaans onderzoek werd uitgevoerd door OnePoll in opdracht van papierwarenbedrijf Chinet. Het onderzoek toonde aan dat 35% van de mensen socializen vooral zou vermijden tijdens de wintermaanden. Zo zouden maar drie op de tien mensen naar één of twee sociale events gaan in de winter.

Maar eens de temperaturen terug de hoogte ingaan, worden ook de agenda’s drukker. De resultaten tonen aan dat 31% van de mensen socialer zijn in de zomer dan in de winter.

