We willen allemaal een 'groen' interieur, de plantendokter vertelt je hoe dat kan Eva Van Driessche

10 juli 2018

18u10 1 Vrije tijd Groen is in. Kijk er Instagram of Pinterest maar op na, je kan niet meer om de prachtige interieurs vol bloemen en planten heen. Plantenwinkels doen het goed en ook boeken over tuinieren en kamerplanten scoren plots weer. Irene Schampaert en Judith Baehner stellen daarom na groot succes van het eerste boek nu Wonderplants 2 voor, een boek vol groene interieurs. We spraken met Judith, ook wel eens 'plantendokter' genoemd.

Waarom willen we ons allemaal weer meer omringen met groen?

"Het is een logische reflex. Onze drukke levens vragen om een plek om tot rust te komen: ons huis. En groen maakt gelukkig. Vroeger trokken we er meer op uit en gingen we onthaasten in de natuur, nu moet dat ook thuis gebeuren. We willen letterlijk de natuur naar binnen halen. In de jaren 70 was zo'n groen interieur heel normaal, nu keren we daar naar terug."

Zijn planten ook daadwerkelijk goed voor ons?

"Ja zeker, al moet je wel uitkijken met die hype van luchtzuiverende planten. Natuurlijk zuivert een plant de lucht, maar dat doen ze allemaal. En je moet er wel al heel veel hebben staan om je huis helemaal gezond te maken. Het zou beter zijn om te bekijken hoe we in de toekomst die schadelijke stoffen kunnen verminderen. Maar het werkt dus wél. Planten halen onder andere formaldehyde, ammoniak, benzeen en xyleen uit de lucht. Goede luchtzuiverende planten, die er ook nog eens mooi uitzien, zijn bijvoorbeeld een bananenplant, een bamboepalm of graslelie.

Wat doen we nog het vaakst verkeerd als we voor planten zorgen?

"Te veel water geven. Spreek af wie de planten watert en stel een goed schema op. Planten die door iedereen altijd een beetje water krijgen, verdrinken snel. Als de wortels te nat staan, gaan ze rotten. "

Hebben planten echt liefde nodig?

"Je hoort wel eens dat planten er depressief bij staan of van onderzoeken die bewijzen dat planten waar je lief tegen praat het beter doen dan planten die elke dag worden afgeblaft. Klinkt leuk, maar natuurlijk is daar altijd een wetenschappelijke verklaring voor. Zo zou het aaien van planten kunnen lijken op een fijn briesje en kan dat hen een opkikker geven. En zo zijn de vibraties van een harde stem sterker dan die van een zachte, waardoor ze ook weer een ander effect hebben op de plant. Maar je moet je planten wel graag zien en er goed voor zorgen. Ze houden niet van direct zonlicht, harde tocht, extreme temperaturen en leidingwater.

Planten in huis, hoe begin ik er aan?

"Hoe je maar wil! Je moet een beetje durven en experimenteren met planten.

Als je een nieuw huis bouwt of verbouwt heeft het zin om eerst te kijken waar je planten kwijt wil, zodat je er echt plaats voor laat. Maar als je huis er al staat, dan kan je gaan zoeken naar plekjes. Weet dat planten van licht en lucht houden. Zet ze dus niet te donker. Je kan beginnen met kleine plantjes, die zich dan mooi naar jouw interieur vormen, ze groeien naar het licht.

Bekijk ook even hoeveel tijd je voor de verzorging zal hebben. Ben je vaak weg? Dan kies je best voor heel makkelijke planten zoals een cactus of vetplant, die overleven een keertje minder water wel.

Als je het echt niet weet kan je een plantenexpert inschakelen, die komt kijken wat in jouw interieur past. Of je vraagt het in een goede plantenwinkel in jouw buurt, die kunnen meestal ook helpen met advies op maat."

Mogen er planten in de slaapkamer?

"Dat is een beetje een fabeltje, dat planten te veel zuurstof zouden opgebruiken in je slaapkamer. De persoon die naast je ligt gebruikt heel wat meer zuurstof hoor! Het is een ouderwetse gedachte van toen vroeger de huizen nog niet zo goed geïsoleerd waren. Een koude slaapkamer werd dan al snel te vochtig. Maar dat is nu absoluut niet meer zo. Dus wat mij betreft horen daar zeker een paar mooie potten thuis!"