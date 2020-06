We kochten ons kot vol: zo veranderde ons shopgedrag tijdens lockdown

Vrije tijd Trampolines, toiletpapier en afhaalmaaltijden: nooit eerder gingen ze zo vlot over de toonbank als in de voorbije weken. Ons lockdown-koopgedrag vertoont belangrijke verschillen met wat we doorgaans in ons winkelmandje leggen, zo blijkt. Scheermesjes kenden bijvoorbeeld een forse duik: wie in zijn kot moet blijven, trekt zich geen bal meer aan van hoe hij eruitziet.

Bewegen, bewegen, bewegen

Wandelen, fietsen en genieten van onze tuin: veel meer mochten we in het begin van de lockdown niet doen. En dat tekende zich af in de verkoopcijfers. We holden massaal naar de fietswinkel zodra dat was toegelaten. Ook de skeelers zijn terug van weggeweest en sinds de échte versoepeling in zicht kwam, schaften we massaal kajaks en opblaasbootjes aan voor een vakantie op de Semois of de Leie straks.

• 3 tot 5x meer fietsen verkocht bij Fiets! Ook L'Avenir sleet 3x zoveel fietsen, Venturelli verkocht 30% meer onderdelen

• 10x meer skates en skeelers verkocht dan in dezelfde maanden vorig jaar bij Bol.com

• 10.000 Intex-zwembaden verkocht tijdens de lockdown, 8x meer zwembaden verkocht op Bol.com. Bij Dreamland 15,5x meer grote zwembaden dan anders, 4,5x meer kleine zwembaden en 9x meer zwembadtoebehoren.

• 94% meer opblaaskrokodillen en -flamingo's vlogen de deur uit

• 15x meer rubberboten en opblaasbare kajaks gingen bij Bol.com over de toonbank

• 8x meer trampolines verkocht op Bol.com, Dreamland verkocht tijdens de lockdown 2 tot 3 keer meer trampolines dan vorig jaar

Als je huis je bureau wordt

Van de ene dag op de andere gingen we massaal thuiswerken. Veel werknemers moesten halsoverkop een bureau inrichten, waardoor toetsenborden, bureaustoelen en webcams vlot verkocht werden.

• 52% meer kantoor- en schoolmateriaal verkocht bij Colruyt

Belgische kost, graag

De hamburger moest plaats ruimen voor op-en-top Belgische afhaalmaaltijden. En het weekend werd steevast goed ingezet, want de piekdag voor bezorgdiensten verschoof van zaterdag- naar vrijdagavond.

• Deliveroo:

400 nieuwe restaurants hebben zich aangesloten. Populairste afhaalmenu's: de hamburger heeft zijn eerste plaats moeten afstaan aan Belgische gerechten zoals gehaktballetjes, spaghetti bolognaise, gebraden kip met appelmoes en frietjes. 2.000% meer ijsjes gevraagd, 500% meer taco's en 200% meer zeevruchten. Verschuiving van bestelling van 19u16 naar 18u43 omdat Belgen meer dan ooit thuis werkten. 60% van de bestellingen was voor twee personen of meer. Terwijl vroeger zaterdag de populairste dag was, is dat vervroegd naar vrijdag.

• Takeaway.com:

10% duurder werd de gemiddelde bestelling (26 euro), omdat er met de gezinsbubbel samen werd gegeten. Publiek was ook iets ouder dan voor de lockdown. Populairste gerechten: pizza, hamburgers, Aziatisch

Eerst hamsteren, dan smullen

Het begon met hamsteren, weet u nog? Toiletpapier, conserven en pasta: onze supermarkten konden hun rekken niet snel genoeg bijvullen. Eenmaal de kelder goed gevuld was, schakelde de Belg over op bakken. Massaal werden er taarten, focaccia's en cupcakes in de oven geschoven. Opvallend: omdat we de deur niet uit hoefden, werd er met andere zaken wat losser omgesprongen. De verkoop van scheermesjes en -schuim daalde bijvoorbeeld fors.

STIJGERS:

• Bloem: +300% (Delhaize), 1 miljoen kilo per week verkocht, terwijl dat anders 300.000 kilogram is.

• Handzeep: +300% tijdens de hamsterweek (Colruyt)

• Deegwaren en rijst: 117% net voor de lockdown (Colruyt), 200% extra tijdens de grote hamsterweek

• Toiletpapier: +100% bij Delhaize, +74% bij Colruyt voor de lockdown, +250% tijdens de hamsterweek

• Conserven: +91% net voor de lockdown (Colruyt)

• Bakproducten: +77% (Colruyt)

• Zeep: +75% (Delhaize)

• Melk: +75% (Delhaize)

• Diepvriesvlees: +59% (Colruyt)

• Gist: +50% (Delhaize)

• Rosé in vaatjes: +40% (Delhaize)

• Alcohol: +20% (Delhaize)

DALERS:

• Scheermesjes: -20% (Delhaize)

• Bubbels: -30%, er viel nu eenmaal niets te vieren (Delhaize)

• Meeneemslaatjes en -pasta's, belegde broodjes: -50% (Delhaize)

• Bereide maaltijden: -30% (Delhaize)

• Snoepgoed: -20% (Delhaize)

• Koekjes -10% (Delhaize)

Kortom, tijdens de hamsterfase (voor de lockdown) waren pasta, rijst, conserven en toiletpapier de echte toppers. Tijdens de gezondheidsfase (tijdens de lockdown) waren groenten en fruit en bakbenodigdheden de absolute toppers, want thuis koken stond centraal.