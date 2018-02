Wat zet je op dat kaartje bij een cadeau? Charlotte Dierckx

12 februari 2018

16u12

Bron: The Huffington Post 0 Vrije tijd Met een verjaardag, huwelijk, geboorte of straks met valentijn: je stopt een kaartje bij het cadeau. Maar wat schrijf je daar op? Veel mensen worden dan met een acuut geval van writers block geconfronteerd. De experts geven tips.

Een kaartje schrijven, het lijkt zo eenvoudig en toch bakken we er meestal niets van. Veel meer dan een kruisje en je naam in hanenpoten staat er vaak niet op. Nochtans is een goed geschreven kaart een meerwaarde.

Hou het eenvoudig

Zodra je weet wàt je wilt schrijven, is het halve werk eigenlijk al gedaan. Maar laat net daar het schoentje wringen. "Denk er vooral niet te veel over na", tipt etiquette-expert Lizzie Post. Wil je bijvoorbeeld iemand feliciteren, zoek het inhoudelijk dan niet veel verder dan dat. Een goede bedankkaart bestaat dan weer uit een intro, een groet of emotioneel aanknopingspunt zoals 'We hebben je gemist met kerst!', gevolgd door een duidelijke blijk van waardering, een korte beschrijving van hoe je het cadeau of geld zal gebruiken en een toepasselijke afsluiting waarbij je de ontvanger het beste wenst en hoopt dat jullie elkaar snel terug zullen zien.

Neem je tijd

Een kaartje schrijven vraagt tijd, tenminste als je meer wil neerpennen dan enkel je naam. Jacqueline Whitemore is etiquette-expert en auteur van het boek Poised for Success. Zelf kreeg ooit ze een goede tip van een vriendin: "Ik heb geleerd om de boodschap eerst neer te schrijven op een blanco papier, maar je kan het ook uittypen als dat beter aanvoelt voor jou. Bepaal voor jezelf wat je visueel voor ogen had en probeer vervolgens datgene om te zetten naar tekst."

Diane Gottsman, schrijfster van Modern Etiquette for a Better Life, beaamt deze tactiek en voegt daaraan toe dat het zinvol kan zijn om een lijst of agenda met belangrijke gebeurtenissen bij te houden. Zo ben je er altijd als de kippen bij.

Een kaartje komt nooit te laat

Want hoewel het aangeraden is om een kaartje tot maximum een week na de gebeurtenis te overhandigen, is een kaart die later komt altijd beter dan helemaal geen meer uitsturen.

Maak het persoonlijk

Met de opkomst van het internet, zijn e-cards een tijdje erg hip geweest, maar nu we al een aantal jaren vertoeven in een digitale wereld is het nieuwe er ook gewoon weer van af. Een handgeschreven kaartje blijft nu eenmaal persoonlijker én heeft veel meer waarde omdat ze tijdelijk een plekje kunnen krijgen in huis. Denk maar aan de slinger met kerstkaartjes die de woonkamer zo veel knusser maakt, of het gevoel dat je krijgt bij het openen van een enveloppe die voor een keer geen factuur bevat. Bedenk wat je tegen de ontvanger zou zeggen mocht hij voor je staan en vertaal dat naar een geschreven tekst. Met een kleuren- of kalligrafeerpen geef je jouw boodschap nog net dat tikkeltje extra.

Met wat humor

Mopjes doen het op een kaart ook altijd goed. Verwijs naar een hobby of passie van de geadresseerde. Voor wielerfans bijvoorbeeld: "Schakel dit jaar nog maar een versnelling hoger." "Be calm and cycle on".

En de perfecte kaart

En kies natuurlijk een kaart die past bij zowel jouw persoonlijkheid als die van de ontvanger. Ze zijn er niet voor niets in alle vormen en maten, waarom dan eentje nemen die al tien keer over de toonbank is gepasseerd. De juiste kaart zegt meer dan duizend woorden, dus laat die saaie bloemenkaart volgende keer maar gewoon mooi in het rekje liggen.