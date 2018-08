Wat je zéker moet meenemen op een lange, verre reis Liesbeth De Corte

16 augustus 2018

15u47 0 Vrije tijd We willen niet pessimistisch klinken, maar de zomervakantie is bijna voorbij. Snif! Maar niet getreurd. Of je nu nog studeert en op Erasmus vertrekt of beslist om een wereldreis te maken, s eptember is hét uitgelezen moment om je biezen te pakken en te vertrekken. Maar wat steek je in hemelsnaam in die ene koffer als je voor zo'n lange periode van huis bent? Enkele experts geven tips.

Genoeg onderbroeken, een hervulbare waterfles, je paspoort, wat geld, je kredietkaart en enkele basics voor make-up: het zijn stuk voor stuk zaken die elke globetrotter in z'n rugzak of reiskoffer stopt. Maar wat mag écht niet ontbreken op het inpaklijstje? Wij vroegen het aan 8 mensen die een wereldreis achter de rug hebben en gestudeerd of gewerkt hebben in het buitenland.

Valérie (Erasmus naar Bologna)

"Je zou het niet verwachten in het tijdperk van smartphones en digitale wekkers, maar ik had mijn oldskool radiowekker mee. (lacht) Ik heb die in een ver verleden gekregen voor mijn communie en sleurde het ding overal mee naartoe."

Margo (AFS naar Filipijnen)

"Paracetamol was écht mijn lifesaver. Het was echt de redder in nood bij ontelbaar veel katers."

Esmé (Erasmus naar Dublin)

"Ik ben echt verzot op pindakaas en Lipton Ice Tea, je weet wel, die versie met prik. Jammer genoeg zijn dat twee zaken die niet gemakkelijk te vinden zijn in het buitenland. Ik was dus écht blij dat ik er op het laatste nippertje nog aan dacht om een voorraad in te slaan en mee te nemen."

Oscar (gewerkt in Lissabon)

"Recepten van thuis. Nu klink ik misschien als een 'mama's kindje', maar je mist ze veel sneller dan je denkt. Terwijl het in Lissabon snikheet was, heb ik eens een typische ovenschotel gemaakt met gehakt en broccoli. Héérlijk. Je hebt geen idee hoeveel deugd dat deed."

Margo (Erasmus naar Aberdeen)

"Ik schrijf normaal gezien nooit in een dagboek, maar ik heb er wel eentje meegenomen toen ik op Erasmus vertrok. Zo had ik een goede bezigheid op de eerste eenzame nacht én je kan op een gemakkelijke manier alles bijhouden wat je meemaakt (want eerlijk: één dag op Erasmus is nooit hetzelfde). Voor de terugweg heb ik aan mijn vriendinnen gevraagd om er een tekstje in te schrijven, zodat ik die schrijfsels kon lezen op het vliegtuig. Ik heb echt moeten janken als een klein kind!"

"Minder emotioneel, maar des te praktischer zijn vacuümzakken. Op die manier kon ik drie winterjassen meenemen, zonder dat het veel plaats innam in mijn koffer."

Jasmijn Van Hoof (wereldreis)

"Het klinkt misschien onnozel, maar ik was ontzettend gelukkig met mijn smartphone. Niet alleen heb je dan altijd een camera bij de hand, maar Google Maps heeft ons vaak uit de nood geholpen. Bovendien is het de handigste manier om in contact te blijven met het thuisfront. Heimwee komt sowieso eens om het hoekje loeren en dan doet het deugd om - ook al is het virtueel - met iemand te praten. Je kan er ook je blog mee invullen, een dagboek bijhouden én je favoriete muziek opzetten. Geloof me, anders had ik die busritten van 20 uur nooit overleefd."

Timon (Erasmus naar Utrecht)

"Nergens hebben ze zo lekker brood als in België, zelfs niet in Nederland. Een vers brood meenemen en snel invriezen was voor mij dus geen overbodige luxe. Nog een handige tip? Vergeet nooit of te nimmer je oordopjes. Het kan weleens voorvallen dat je in een appartement of op een slaapzaal eindigt met een bende snurkers."

Yinan (wereldreis)

"Een dunne slaapzak. Die kan je niet alleen gebruiken in hete landen, maar komt vooral van pas wanneer je onder bedenkelijke lakens moet slapen in een hostel. Maar een echte must zijn packing cubes om je kledij te organiseren in je rugzak. Als je voor een jaar met niets anders rondhost dan een rugzak, moet je die ruimte echt slim besteden."