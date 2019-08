Wat je moet weten over het Koreaans lifestyleconcept ‘nunchi’ MV

19 augustus 2019

16u14

Bron: metro 1 Vrije tijd Eerst was er hygge: het Deense lifestyleconcept dat stelt dat geluk in de kleine dingen des levens zit. Vervolgens kwam Marie Kondo op de proppen met het feit dat rommel wegsmijten ‘joy’ kan oproepen in je hart én huis. Maar wederom stelt een nieuw concept zich voor en deze keer is het een Koreaans dat de naam ‘nunchi’ krijgt.

Het mag voor ons dan wel gloednieuw zijn, nunchi verwijst naar een eeuwenoude Koreaanse kunst. Bij nunchi, uitgesproken ‘noon-chi’, ga je de gedachten en gevoelens van anderen onder de loep nemen om zo vertrouwen, harmonie en verbinding op te bouwen, legt Euny Hong uit in haar nieuw boek ‘The Power of Nunchi: the Korean Secret to Happiness and Succes’.

Euny wijst er in haar boek op dat nunchi een mengelmoes is van tact, scherpzinnigheid, situaties goed kunnen inschatten en weten hoe je moet reageren. Het komt erop neer dat je moet beseffen wat mensen denken en hoe je moet anticiperen op hun behoeftes. Mensen die ‘nunchi’ doorhebben, passen zich snel aan aan de sfeer die in de kamer hangt.

Daarnaast kan nunchi ook relaties bevorderen. Zo voelen mensen die nunchi onder de knie hebben meteen aan wat hun partner van hen verwacht zonder dat er al te veel woorden aan vuil gemaakt moeten worden.

Hoe begin je eraan?

Maak je hoofd leeg wanneer je een kamer binnenstapt en observeer wat er rondom je gebeurt. Zorg dat dit niet te veel tijd in beslag neemt, want zodra je een kamer binnenstapt, verander je de sfeer en heb je een invloed op de mensen in de ruimte. Het is belangrijk dat je bij nunchi altijd op je eigen instinct vertrouwt. Probeer iemand niet te beoordelen op basis van een eerste indruk.