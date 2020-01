Wat je eet op vakantie vaak slechter voor milieu dan je vlucht ernaartoe NA

Kies jij ook elk jaar steevast voor een all-invakantie? Dan is wat je eet op vakantie vaak slechter voor het milieu dan je vlucht naar je bestemming. Zorg je daarentegen zelf voor je eten, ligt je voedselafdruk een pak lager. Dat blijkt uit een nieuwe studie van wetenschappers van de Universiteit van Lund, Zweden en de Universiteit van Queensland, Australië.

Om tot dat resultaat te komen analyseerden de onderzoekers de ecologische voetafdruk van verschillende soorten vakanties, waarbij gekeken werd naar de uitstoot van het voedsel dat geconsumeerd werd, van de accommodatie en van de vlucht zelf.

Zo ontdekten ze dat mensen die een all-inclusivevakantie naar de westkust van Frankrijk boeken, 110 kg CO2-uitstoot produceren door de voeding die er geserveerd wordt. Hun vlucht zelf? Daar produceerden ze zo’n 102 kg CO2-uitstoot door.

Ter vergelijking: met een tripje naar Kroatië waarbij je zelf je maaltijden verzorgt, produceer je zo’n 28 kg CO2-uitstoot per persoon voor het eten, de reis zelf, inclusief de vlucht was daarentegen goed voor 243 kg CO2-uitstoot.

Bij all-invakanties is het eten dus vervuilender voor het milieu dan je vlucht zelf, en ligt de CO2-uitstoot die je produceert door de voeding die je al dan niet verorbert een pak hoger dan bij een reis waarbij je zelf zorgt voor je maaltijden.

De auteurs van de studie zeggen dat all-invakanties vaak gepaard gaan met een hogere ecologische voedselvoetafdruk. “Dat all-inresorts een grotere voedselafdruk hebben, komt vooral doordat er zoveel voedsel verspild wordt.” De auteurs wijzen er dan ook op dat de accomodaties waar all-informules aangeboden worden, milieubewustere keuzes moeten maken. “Zulke vakantieoorden moeten meer plantaardige keuzes aanbieden (als die niet buiten het seizoen of aan de andere kant van de wereld geproduceerd worden), nadenken hoe ze de voedselverspilling kunnen minimaliseren, meer lokale, seizoensgebonden producten aanbieden en overschakelen naar hernieuwbare energie voor hun accommodatie.”

Ze voegden er nog aan toe: “We weten dat we minder moeten vliegen, maar dat is dus niet de enige vervuilende factor van je reis. Je voedingskeuze draagt ook in grote mate bij aan de CO2-uitstoot die je produceert en heeft soms zelfs een grotere impact op het milieu dan je vlucht zelf. Om de milieudoelstellingen te halen, moeten we dus niet alleen minder vliegen maar ook onze voedingsgewoontes op reis veranderen.”