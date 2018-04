Wat je allemaal kan doen in ons land als je de brug maakt dit weekend Jente Hautekeete

27 april 2018

17u08 1 Vrije tijd Tijdens het weekend van 1 mei maken veel mensen de brug waardoor ze een verlengd weekend hebben. Om dit extra lang weekend ten volle te benutten zochten we een aantal evenementen bij elkaar die je kan gaan bezoeken. Zowel gratis al betalende en verspreid over heel België.

BOZAR NIGHT

Dansen en tegelijkertijd de belangrijkste tentoonstellingen van kunstencentrum Bozar bekijken, het kan aankomende maandag tussen 20u en 3u 's nachts tijdens Bozar Night. Onder andere de Franse schilder Fernand Léger stelt tentoon, je kunt er ook glasramen van Kehinde Wiley bewonderen en een multidisciplinaire tentoonstelling over Hugo Claus. De tentoonstellingen zelf zijn te bezichtigen tot 1u en de muziek zal daarna nog 2 uurtjes doorgaan. Wie daarna nog niet is uitgefeest kan naar C12 trekken waar het feest zich verder zet. Als je hier je ticket van de BOZAR NIGHT laat zien kan je binnen aan de helft van de prijs, namelijk voor € 5.

Tickets voor de BOZAR NIGHT zelf kosten € 15 of € 10 in voorverkoop.

Belmode Fashion Days

Voor alle shopping queens die de brug maken is dit verleng weekend hét moment om naar Antwerpen te trekken. Daar vindt van maandag 30 april tot en met zondag 6 mei namelijk de tweejaarlijkse stockverkopen plaats. In het kort: je shopt er designeritems van Belgische merken met korting. Voor kinderen, mannen en vrouwen.

Een lijst van welke designers meedoen, waar je moet zijn en om hoe laat, vind je op de site.

Foodtrucks in Mechelen

Vanaf vandaag tot zondagavond vindt het Foodtruckfestival SMA(A)K plaats in Mechelen. De Veemarkt zal dienen als een groot openluchtrestaurant met foodtrucks, picknicktafels, kinderanimatie en live-optredens. Nu maar hopen dat de zon er toch af en toe doorkomt.

De toegang is gratis. Meer info kan je vinden op de Facebookpagina van het event.

Vakantie op’t Zuid

Nog tot en met 1 mei kun je op de Waalsekaai in Antwerpen naar Vakantie op’t Zuid gaan. Je kunt er onder andere een wereldmarkt bezoeken, de kinderen kunnen zich uitleven op meerdere springkastelen en er zijn tal van eetgelegenheden. Ook is er live-muziek voorzien.

Meer info: vakantieoptzuid.be.

Het Zwanemeer

Dit weekend kun je gaan kijken naar het meest gedanste ballet ter wereld: 'Het Zwanemeer'. Uitgevoerd door het ballet en symfonieorkest van de Nationale Opera van Rusland. De choreografie is van de hand van Marius Petipa en het stuk wordt begeleid met muziek gecomponeerd door Tsjajkovski, die eveneens het ballet creëerde in 1875.

Op vrijdag 27 april gaat de voorstelling door in de Lotto Arena in Antwerpen en twee dagen later in Vorst Nationaal in Brussel. De ticketprijs varieert afhankelijk van je stoelkeuze tussen € 42, € 52 en € 65.

Weekend van de zee

Dit weekend staat in het teken van De Kust en ter ere daarvan vinden verschillende activiteiten plaats in samenwerking met 10 kustgemeentes. In De Panne is er bijvoorbeeld ‘Festival aan de zee’ op 28 en 29 april. Met een uiteenlopende line-up is er aan elke leeftijd gedacht. Bart Peeters, Regi, De Helden, maar ook opkomend talent als Amery en Emma Bale zijn bijvoorbeeld te zien op het hoofdpodium. Op het tweede podium, de Belfius Beach Boutique, treden beloftevolle artiesten als George Dylan, Rednax en Ambrazar op. Een line-up van stuk voor stuk Belgische artiesten met Jebroer als uitzondering. Voor de kleinsten is er randanimatie en een speeldorp ‘Diep in de Zee’ voorzien.

Het festival is gratis. Meer info: festivalaanzee.be.

Leuven Beer Weekends

Bierliefhebbers moeten dit weekend in Leuven zijn voor het Zynthos Beer Festival. Wel 100 brouwers met 500 verschillende soorten bier zijn er aanwezig, wat het festival het grootste ‘sampling festival’ van Europa maakt. Schol!

Toegang tot het festival is gratis en er is ook een gratis shuttle voorzien tussen het station en de Brabanthal waar het festival doorgaat.

Shen Yun

Klassieke Chinese dans met orkestraal geluid strijkt neer in het concertgebouw van Brugge op 1 en 2 mei. Het maakt deel uit van een performing arts tournee langs 20 landen en zorgde al voor uitverkochte zalen en staande ovaties. Deze voorstelling duurt 2 uur en kreeg al veel lovende beoordelingen. Amerikaanse zender MSNBC beschreef de Shen Yun-show als "ongelooflijk en grensverleggend” en de minister van Cultuur van Tsjechië vond het “een stukje paradijs”.

Ticketprijzen voor Shen Yun liggen redelijk hoog en variëren tussen € 71 tot € 107.

Brussels Short Film Festival

Nog tot en met 6 mei kan je het kortfilmfestival in Brussel bezoeken. In de nacht van zaterdag 28 april kan je zelfs tot 3u ’s ochtends films bekijken op het Flageyplein tijdens de 'Night of the Shorts'. Kortfilms tussen de 3 – 15 minuten in duur worden hier vertoond.

De ticketprijs voor deze nacht is € 13 aan de kassa of €10 in voorverkoop. Wie wil kan ook voor € 6 een ticket kopen om één voorstelling te gaan bekijken. Deze voorstelling mag wel niet vallen in de ‘Night of the Shorts’ of tijdens de closing cereremony op 6 mei.