Wat is het nut van die vervelende fruitvliegjes? En hoe kan je ze bestrijden?

Wie een banaan of nectarine wil pakken die al een dag op de fruitschaal heeft gelegen, moet erop bedacht zijn dat een zwerm van fruitvliegjes opstijgt. Waar komen ze vandaan? Hoe hebben ze dat fruit weten te vinden? En wat is toch het nut van de fruitvlieg?

Nut is een begrip dat in de natuur geen betekenis heeft, zegt Marcel Dicke, hoogleraar entomologie, aan onze collega’s van De Morgen. “Nut is een antropomorfe gedachte. Alsof die beestjes nut voor ons moeten hebben. Zo werkt het niet in de natuur. In de natuur gaat het om eten of gegeten worden. Elk schepsel is op zoek naar eten en wordt vroeg of laat zelf opge­geten.”

De fruitvlieg is dus de hele dag op zoek naar fruit. Rijp fruit, het liefst vruchten die een beetje beginnen te rotten. “De geuren die daarvan afkomen, de alcohol en andere gistdampen, ruiken ze op grote afstand. Van tientallen meters afstand. Dat lijkt niet ver, maar voor een vliegje van een paar millimeter is het een heel eind. Het is alsof u op een paar kilometer afstand een goed restaurant weet te ruiken.”

Als een vruchtbaar vrouwtje een overrijpe peer of banaan heeft gevonden, lokt ze de mannetjes. Ze genieten samen, en niet alleen van de lekkere dis. Dicke: “Wij biologen zeggen altijd: fruitvliegen paren in het restaurant.”

Bevrucht en wel zoekt het vrouwtje een nieuwe rijpe vrucht om haar eitjes in te leggen. Ze voegt wat gist dat ze heeft meegenomen uit het restaurant toe aan de broedplaats. Gist waar haar eigen kinderen, de larven, op kunnen groeien.

Soms lokt het vrouwtje andere vrouwtjes, en vallen ze met een hele groep de rijpe vrucht aan Marcel Dicke, hoogleraar entomologie

De larven vervellen een paar keer, verpoppen zich dan, waarna uit de coconnetjes nieuwe vliegen tevoorschijn komen. Het is een cyclus van een week of twee en een vrouwtje legt per keer tientallen eitjes. Dat gaat dus heel snel, maar het kan nog sneller, zegt Dicke.

“Soms lokt het vrouwtje met haar feromonen ook andere vrouwtjes die hun eigen broedsel met eigen gist achterlaten. Zo vallen ze met een hele groep de rijpe vrucht aan en dat is vanuit de fruitvlieg bekeken ook nuttig. Op een gegeven moment nemen bacteriën de rotting namelijk over. Dan groeit de gist niet meer goed en komen de larven niet tot ontwikkeling. Ze moeten er dus vroeg bij zijn.”

Fruitvliegen gedijen vanaf een graad of 20. ’s Winters gaan ze daarom in een soort rust­stand, de diapauze, waarin ze de lichaamsactiviteit op een laag pitje zetten. Loopt de temperatuur op, dan komen de beestjes tevoorschijn, op zoek naar vruchten.

In de fruitschaal hebben ze vrij spel, maar in de natuur loert de vijand. Sluipwespen leggen eitjes in de larven die daardoor niet verpoppen, maar een nieuwe wesp voort­brengen. Kevers en spinnen vreten de fruitvliegjes gewoon op. Het is eten en gegeten worden.

Tips: zo hou je fruitvliegjes weg

1. Probeer ramen en deuren gesloten te houden. Flink luchten helpt ook: fruitvliegjes houden niet van tocht.

2. Houd je keuken schoon. Maar niet met azijn of een middel met een fruitgeur zoals citroen, want dat vinden ze juist lekker ruiken.

3. Maak een val: een beker met een deksel met een gaatje erin. Doe hier honing, overrijp fruit of siroop in om de vliegjes te lokken.

4. Leg wat overrijpe pruimen achter in de tuin. Dan komen ze niet in de verleiding om naar binnen te gaan.

