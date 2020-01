Wat een hondenleven! Je favoriete viervoeter kan binnenkort eten uit een eetbak van Le Creuset VW

27 januari 2020

15u55 0 Vrije tijd Na de klassieke potten en pannen brengt Le Creuset nu een lijn op de markt voor je favoriete viervoeter.

Keukenwarenmerk Le Creuset ken je vast wel. Ze zijn immers wereldberoemd om hun felgekleurde gietijzeren potten en pannen met, laat ons eerlijk zijn, een behoorlijk prijskaartje. Het merk breidt nu z’n collectie uit met een lijn speciaal voor je huisdier.

De collectie, de bestaat uit in een medium eetbak, een grote eetbak en een opbergpot met schep en is verkrijgbaar in drie verschillende kleuren: kersenrood, oranjerood en blauw. Momenteel is het nog even afwachten wanneer de huisdierencollectie in ons land beschikbaar zal zijn.