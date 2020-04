Wat doet bekend Vlaanderen in lockdowntijden? Dit zijn de boeken, films, tv-series en muziek die hen verstrooiing bieden

Saskia De Coster: “Wegdromen op een porch in Californië”

Schreef acht romans, waaronder vorig jaar nog het bejubelde ‘Nachtouders’

“Ik was al een tijdje weg van Lana Del Rey, maar haar recentste plaat ‘Norman Fucking Rockwell!’ beluister ik bijna non-stop. Die stem, de nostalgie, de herkenbare melodieën, de teksten. Als ik ze beluister, voel ik me op een porch zitten vlak bij de oceaan in Californië, lichtjes aangeschoten met een slecht maar onweerstaanbaar lief.”

Hugo Camps: “Lachen met ‘de Dikke en Dunne’”

Journalist, schrijver en columnist bij onze sportkrant

“In mijn lockdown verslind ik oude films van Oliver Hardy en Stan Laurel. De stomme humor van de Dikke en de Dunne is tijdloos. Ik blijf lachen om hun legendarische motoriek, en u ongetwijfeld ook.”

Rik Torfs: “Tijd voor poëzie”

Hoogleraar KULeuven, auteur en columnist bij deze krant

“Ik heb een uitgebreide poëziebibliotheek, maar om een gedicht te lezen, moet je wat tijd nemen. Dat lukt me in het normale, hitsige leven niet altijd. Ga je te snel, dan laat je nauwelijks tot je doordringen wat je leest en vind je het maar niks. Voor veel mensen is het misschien ook even geleden, en sommigen hebben er geen geweldige schoolherinneringen aan, vooral dan gedichten in oud-Nederlands. Online zijn er echter heel wat leuke sites met een gevarieerd aanbod, zoals gedichten.nl. Op mijn bureau liggen de verzamelde gedichten van Gerrit Achterberg (1905-1962) : 1.065 bladzijden. Ik lees er kriskras in en kan er wel even mee verder.”

Jinnih Beels: “Nieuwsgierig naar de verfilming”

Politica sp.a

“Na een dag vol conference calls vind ik het leuk om te ontspannen met een goede reeks. Op tijd onder de wol kruipen is er nog maar zelden bij. Vooral bij het lezen stopt de wereld even met draaien. Momenteel ben ik La verité sur l’affaire Harry Quebert aan het verslinden, een roman van Zwitserse schrijver Joël Dicker. Het boek heeft me wel nieuwsgierig gemaakt naar hoe de verfilming eruitziet. Maandag 20 april staat alvast in mijn agenda, want dan zendt FOX de serie - met de knappe Patrick Dempsey van ‘Grey’s Anatomy’ in de hoofdrol - uit.”

Annelies Van Herck: “Genieten van Reese en Nicole”

Nieuwsanker VRT Journaal

“Mijn man Michaël (Van Droogenbroeck, red) en ik werken allebei nog, maar omdat alle andere afspraken wegvallen, is er tijd om activiteiten te doen waar anders de tijd voor ontbreekt. Zoals bejubelde HBO-reeksen inhalen. Zo hebben we net het eerste seizoen van Big Little Lies op Play More achter de kiezen, met Nicole Kidman en Reese Witherspoon. Een reeks die blijft nazinderen. Een heerlijke zedenschets van het hedendaagse welgestelde Amerika, waar iedereen zijn kleine en grote problemen heeft, en vooral de schijn wil ophouden. Ik kijk al uit naar het tweede seizoen. Bingekijken doen we niet. We beperken ons tot één à twee afleveringen per avond. We zijn fijnproevers.”

Noël Slangen: “Straffe HBO-series”

Directeur POM Limburg, voorzitter Kinderarmoedefonds van de Koning Boudewijnstichting en columnist van deze krant

“‘Big Little Lies’ en Sharp Objects zijn steengoede series op Play More van Telenet, voor wie ze nog niet op Canvas bekeek. Nu is misschien ideaal om een abonnement te nemen? Wil je zo’n serie eens zonder ondertitels zien, dan zijn deze dagen ideaal om naar www.duolingo.com te surfen of Duolingo te downloaden op je gsm of tablet. Duolingo is een speelse manier om nieuwe talen te leren. Het voelt als een spel, want je krijgt punten en moet herbeginnen als je te veel fouten maakt, maar je leert heel snel bij. Later kun je dan zeggen: ‘Die taal heb ik geleerd tijdens de coronacrisis.’”

Bert Gabriëls: “Poppenteater op de laptop”

Komiek

“Het is de max dat verschillende operahuizen en theatergezelschappen voorstellingen online plaatsen. De juf van één van mijn kinderen tipte bijvoorbeeld dat Theater FroeFroe uitpakt met leuk poppentheater op Froefroe.be. Dat ziet er fantastisch uit. In het echt, maar dus ook op je laptop. Het is de ideale verstrooiing in deze coronatijden én een mooie afwisseling op de vele journaals. Want vooralsnog bestaat er géén theaterpop van Marc Van Ranst.” (lacht)

Ivan Pecnik: “Muziek van bij ons”

Acteur

“Voor wie thuis ‘opgehokt’ zit, verwijs ik graag naar Spotify. Onder de noemer PlayLocal vind je er afspeellijsten met muziek ‘van bij ons’. Als je zoekt op ‘play­local’ en ‘vlaams’, vind je zelfs een lijst met ook míjn Nederlandstalige single ‘Blijziend’ in. Overigens vind ik dat de coronacrisis ons ook mooie dingen brengt. Die extra me-time vind ik niet eens zo onaangenaam. Zolang er geen slachtoffers vallen, natuurlijk. Ik ken immers wel wat mensen die extra zorg nodig hebben en in het ziekenhuis liggen. En mijn twee zussen zijn verpleegster, dus verhalen van ‘het front’ genoeg.”

Marnix Peeters: “Multifunctionele Mohamed”

Schrijver. Hij feliciteert in ‘Iedereen beroemd’ inwoners van de Oostkantons met hun 100-jarig samenzijn

“Ik ben een tijd geleden, toen dat nog bestond, op café aan de praat geraakt met Mohamed Ouaamari. Hij is een soort ‘multifunctionele Marokkaan’: filosoof, humorist, spreker, schrijver, en vooral een onweerstaanbaar mens, rijk aan zelfspot. Vier uur later zat ik nog altijd verwonderd naar hem te luisteren, en als iemand de samenlevingsproblemen in ons land op een pragmatische, vrolijke manier kan oplossen, is hij het. Lees zijn eerste boek Groetjes uit Vlaanderen.”

Toni Coppers: “Voorloper van ‘Morse’”

Prijswinnend thrillerschrijver

“De Britse serie Endeavour gaat over de beginjaren van de rechercheur die later zal uitgroeien tot de legendarische inspecteur Morse. Het speelt zich af in het Oxford van de jaren 60. De jonge Endeavour Morse en zijn mentor, de wat norse maar zachtaardige inspecteur Fred Thursday, vormen een prachtig duo. Ik heb de volledige box met zes seizoenen gekocht, goed voor maar liefst 27 afleveringen van telkens anderhalf uur.”

Nadine Van Der Linden: “Stem om bij weg te smelten”

Journaliste en columniste bij deze krant

“Als ik even triest ben, vind ik altijd troost bij Alain de Botton. Zoals bekend, heeft deze filosoof razend interessante boeken geschreven over liefde, maar liever nog luister ik naar zijn stem. De Botton heeft met The School of Life honderden filmpjes op YouTube ingesproken, die als pralines smelten op je tong. In keurig Oxford-Engels, met zijn levendige intonatie, legt hij onze basale, soms gekmakende emoties uit: jaloezie, eenzaamheid, angst, twijfel... De filmpjes zijn ontzettend geruststellend ­— “Je bent niet alleen, dit is normaal” — en ook nog eens heerlijk geïllustreerd. Maar zelfs met mijn ogen dicht zou ik ze afspelen. Die stem!”

Tom Waes: “Dan is quarantaine kinderspel”

Acteur en presentator

“Ik ben zot van geschiedenis. Napoleons nachtmerrie, een boek van ex-nieuwsanker Johan op de Beeck staat vol smakelijke anekdotes. Het is een historische roman over hoe de keizer en zijn soldaten in de 19de eeuw ten onder gingen in Rusland. Het boek bevat dagboeken van militairen. Die zijn zo gedetailleerd dat je als lezer lichamelijk aanwezig bent op het front. Als je leest wat die strijders allemaal meegemaakt hebben… Dan verdwijnt enkele weken thuis in de zetel zitten in het niets. Nee, dan is quarantaine kinderspel.”

Kim Van Oncen: “Dancetutorials met zoontje Jack”

Actrice in ‘Dertigers’

“Ik heb meer werk dan ooit. In de supermarkt die ik uitbaat, is de ergste hamsterwoede — gelukkig — achter de rug. Maar de angst om besmet te worden met het virus, is nog niét voorbij. En geloof me: ook kinderen bezig houden, is haast een fulltime job. Dochter Stella is nog maar zeven maanden, maar Jack wordt dit jaar vijf en hem entertainen is niet altijd kinderspel. Gelukkig kunnen Niels en ik dankzij Ketnet.be terugvallen op de dancetutorials van #LikeMe. Bewegen vind ik wel belangrijk, zo doen we ook elke dag ochtendgymnastiek. De hond uitlaten of een ‘berenjacht’ zijn dan weer ideaal om een frisse neus te halen. Afgelopen week hebben we zelfs ‘cornobeesten’ — coronavirussen dus — geknutseld. Zodra de kids in bed liggen, lonkt Netflix. Het vierde seizoen van La Casa de Papel was het wachten waard. En Velvet is een Spaanse reeks over een modehuis in de jaren vijftig. De serie krioelt van de intriges.”

Sepideh Sedaghatnia: “Happy jazz-housemuziek”

Topsommelier en wijnrecensent voor onze krant. Runt gastrobar Divin by Sepi

“‘Tourist’ van de Franse St Germain is al bijna twintig jaar oud, maar zijn jazzhousemuziek is een blijver. Ik zet het album graag op, omdat ik in deze tijden hunker naar muziek van vroeger en het heel vaak op stond in mijn zaak, die nu dicht is. De rust en het opbouwende ritme blijf ik geweldig vinden. En ik waan mezelf even terug op de werkvloer die ik zo hard mis.”

Ann Pira: “Knap staaltje acteerwerk”

Actrice in ‘Thuis’

“Een onderdeel van ‘in mijn kot blijven’ is kijken naar Netflix. Jammer genoeg heb ik ‘The Crown’ al helemaal gezien. Een nieuwe serie die me kan bekoren, heb ik nog niet gevonden. De film The Two Popes is wel een aanrader. Het komische drama is een knap staaltje acteerwerk van de bovenste plank. Ook de podcasts van Radio 1 (Zandman) en de boeken van psychologen Dirk De Wachter en Paul Verhaeghe brengen me tot rust. Ik let er wel op dat ik maximum twee uur per dag aan dit soort zaken besteed. Meer niet, want ik wil laten bezinken wat ik zag of las!”

Marc Ghyselinck: “Eindelijk tijd voor ‘True Detective’”

Chef wielrennen bij deze krant

“Een serie die ik altijd al had willen zien, maar waarvoor ik nooit de tijd had genomen: True Detective. Die tijd is er nu, en bij minuut één van aflevering één van jaargang één was ik al verkocht. Die indringende muziek van T-Bone Burnett en dito acteerprestaties van Woody Harrelson en Matthew McConaughy. Je vraagt je af wie het meest gestoord is: de True Detectives of de seriemoordenaar naar wie ze obsessief speuren in het donkerst mogelijke US of A.”

Zuhal Demir: “Sterke vrouwen”

Vlaams minister (N-VA)

“Afgelopen weekend heb ik de miniserie Unorthodox helemaal uitgekeken. Het verhaal van een chassidische vrouw die op de vlucht gaat voor een leven als onderdanige ‘baby­fabriek’ en haar eigen dromen nastreeft, is erg inspirerend. De serie geeft ook een prachtig beeld van hoe het eraan toe gaat in de chassidische gemeenschap. Een hard, maar liefdevol portret. Echt een aanrader. Net als het boek ‘Op zoek naar vaste grond’ van Ayan Mohamud Yusuf. Een verhaal dat smeekt om verfilmd te worden. In 1997 kwam Ayan in Vlaanderen terecht als oorlogsvluchtelinge. Een dikke tien jaar later was ze actief op het kabinet van premier Leterme. Het is een vrouw waar ik enorme bewondering voor heb. Twee tips over sterke vrouwen, dus.”

Caroline Van den Berghe: “Geklungel overstijgt fictie”

Justitiejournalist VRT journaal

“Wie vermoordde de kleine Grégory? Rond die vraag draait de Netflix-serie Who Killed Little Gregory?. Op 16 oktober 1984 is de 4-jarige Grégory Villemin buiten aan het spelen terwijl zijn moeder binnen de strijk doet. Als ze wat later gaat kijken, is het jongetje nergens meer te bespeuren. Een paar uur later wordt het lichaam van Grégory in een rivier gevonden. Het verhaal ging als een schokgolf door Frankrijk. En 35 jaar na de feiten is de moordenaar nog altijd niet gevonden. De reconstructie is zo beklijvend omdat het geklungel en gestuntel van het onderzoek de fictie overstijgt. Mocht het niét echt gebeurd zijn, zou ‘Who Killed Little Gregory?’ bij de haren getrokken zijn. Je kunt enkel maar met open mond kijken!”

Patrick Van Gompel: “Bulderen in bed”

Journalist VTM Nieuws

“De Nederlandse schrijver Godfried Bomans (1913-1971), vooral bekend van ‘Erik en het klein insectenboek’, was een geestige taalvirtuoos. De brandmeester. Het beste van Godfried Bomans bevat zijn beste kortverhalen en essays. Om je een breuk te lachen. Als je elke avond één verhaal leest, duik je bulderend in bed. Is dat geen prettig vooruitzicht voor jou én je partner?”

Lieven Maesschalck: “Inspirerende lessen van Harari”

Sportkinesist en fysiotherapeut. Geeft sport- en fitnesstips in onze Weekendkrant

“Ik ben een fervent lezer, maar heb daar normaal niet veel tijd voor. Eén van mijn favoriete boeken kan ik iedereen aanraden: het inspirerende Lessen voor de 21ste eeuw van Yuval Noah Harari. Het is fantastisch om te lezen hoe mensen evolueren, zich heruitvinden en aanpassen aan onder meer technologie. Ik ben enorm geboeid door mensen, hun manier van denken en de toekomst.”

Meyrem Almaci: “Vroeger naar bed om te lezen”

Partijvoorzitter Groen

“Met zoons van 9 en 12 in huis én voortdurend improviseren staat cultuur op een laag pitje. Ik ben meer bezig alles te organiseren, zoals kinderen helpen met huiswerk, pauzes inplannen… Tussen de bedrijvigheid door maken we met het gezin weleens tijd voor een gezelschapsspel genre Scrabble of Rummikub. Ook lees ik graag. Papieren boeken vind ik het ideale tegenwicht van schermtijd. Nu ligt op mijn nachtkastje Mr. Mercedes van Stephen King, één van mijn lievelingsauteurs. Ik lees het liefst in bed, omdat het dan stil is. Soms kruip ik zelfs vroeger onder de wol om langer te kunnen lezen.”

Bram Verbruggen: “Uren kijkplezier”

Weerman VRT

“Aan wie de verveling toeslaat, raad ik de films van Quentin Tarantino aan. Toegeven: je moet er wel voor zijn. Maar als je onderliggende humor kan vatten, ben je vertrokken voor uren kijkplezier. Tarantino-films duren meestal lang, maar tijd heb je nu toch. Ga voor de meest recente film: ‘Once Upon a Time in Hollywood’. Of kies voor een oude kaskraker als ‘Pulp Fic­tion’. Mijn persoonlijke favoriete is evenwel ‘Inglourious Basterds’.”

Jan Segers: “Lofzang op het alledaagse leven”

Politiek journalist en columnist bij deze krant

“Ik ben al een leven lang verzot op de melodie en wat mysterieuze tekst van Complainte pour Sainte-Catherine, van de zussen Kate en Anna McGarrigle. In mijn oren is dit geen klaagzang, maar een loflied op het alledaagse leven in Montreal, de aangenaamste stad van Noord-Amerika. Alledaagsheid, normaliteit, bewegingsvrijheid... Precies wat we vandaag zo missen. Wie na dit liedje in de familie wil blijven: luister ook naar ‘The One You Love’ van Kates zoon, Rufus Wainwright. En als je deze weken niet bij je liefste kunt zijn, volg dan tijdelijk de raad van zanger en liedjesschrijver Stephen Stills: ‘If you can’t be with the one you love, love the one you’re with.’”

Tom De Cock: “Onbekende klasbakken”

MNM-dj

“Voor wie na drie weken quarantaine hélemaal door het aanbod van Netflix of Telenet zit, kan ik een proefabonnementje op Amazon Prime aanraden. Ik heb er net vier seizoenen The Man in the High Castle op gebinged. Een reeks naar het boek van Philip K. Dick, dat gaat over een wereld waarin Duitsland en Japan de oorlog gewonnen hebben. Ze hebben zelfs de VS veroverd en vliegen rond in nazi-Concordes. Een vleugje sci-fi, maar eigenlijk vooral heel realistische alternatieve geschiedenis. Het is een mooi, afgerond verhaal in vier seizoenen dat van begin tot eind de verbeelding prikkelt: wat als dat écht gebeurd was? Wat als er ergens in de geschiedenis iets een klein beetje anders was gelopen, in wat voor wereld zouden we dan vandaag gewoond hebben? Ook best relevant in deze bizarre tijden van Trump, corona en klimaat… De special effects zijn ook echt goed. En waar ik vooral van houd: ik kende geen enkele van de hoofdrolspelers, maar het zijn stuk voor stuk klasbakken.”

Dina Tersago: “Gefascineerd door Britse royals”

Presentatrice

“Met twee jonge kinderen in huis ben ik ’s avonds meestal te moe om televisie te kijken. Maar waar ik met plezier m’n slaap voor laat, is Netflix-serie The Crown. Die reeks gaat over het leven van Elisabeth II, de huidige en langst regerende vorstin van Groot-Brittannië. Haar leven als koningin, maar ook als vrouw en moeder. Wat betekende het voor haar om gekroond te worden op jonge leeftijd? Om de één of andere onverklaarbare reden ben ik altijd al gefascineerd geweest door het Britse koningshuis. Tijdens het huwelijk van Harry en Meghan in 2018 zat ik in het buitenland, voor opnames van ‘Boer zkt Vrouw’, maar ik wilde per se zien hoe ze elkaar hun jawoord gaven.”

Door de maatregelen tegen corona zitten we nog steeds collectief thuis. In ‘Mijn Thuisblijfgids’ vind je massa’s tips van onze experten en journalisten om je tijd zo fijn mogelijk door te brengen.

