Wat als TikTok in de VS verboden wordt? Voelen wij dat ook? Bekende Vlaamse TikTokkers over hun plan B

De Amerikaanse president Donald Trump tekende eind vorige week een presidentieel decreet dat transacties met ByteDance, het Chinese bedrijf dat TikTok bezit, over 40 dagen verbiedt. Concreet betekent dat dat de app binnen een dikke maand verboden zou kunnen worden in de Verenigde Staten.

TikTok, waarop gebruikers korte filmpjes kunnen plaatsen, is vooral erg geliefd bij tieners. Maar Washington wantrouwt de app momenteel, omdat het vreest dat ByteDance hiermee informatie over Amerikaanse burgers doorspeelt aan de Chinese overheid. Het bedrijf ontkent dat, maar toch wordt het nu verplicht z'n Amerikaanse tak door te verkopen aan een bedrijf uit de VS. Gebeurt dat niet, dan is het over & out voor TikTok in de Verenigde Staten.

Wij legden ons oor te luisteren bij enkele Vlaamse TikTokkers. Hoe staan zij eigenlijk tegenover een mogelijke ban van de app?

Stien Edlund, bijna 19, @stienedlund, 2,7 miljoen volgers.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Ik dans al heel mijn leven en dat zie je ook op mijn TikTok-kanaal, waar ik vooral leuke dansjes breng en vrolijke filmpjes maak. Hoewel ik TikTok als een leuke hobby beschouw, is het zeker niet mijn enige bezigheid. Ik studeer namelijk ook nog communicatiewetenschappen aan de VUB en doe competitief aan sportaerobics. Daarnaast acteer ik nog in een serie, heb ik een eigen kledinglijn bij ZEB, werk ik samen met Dreamland en ben ik actief op Youtube en Instagram.” Zeggen dat Stien een bezige bij is, is dan ook een understatement. “Al mijn projecten zorgen er voor dat ik niet meteen in een zwart gat zal vallen mocht TikTok plots in Amerika geband worden. Ik heb immers al een mooi aantal volgers opgebouwd op mijn andere kanalen. Bovendien komt het merendeel van mijn TikTok-fans uit België en Nederland en bij uitbreiding uit Europa, dus een ban in de VS zal niet echt héél veel invloed hebben mijn kanaal. Toch vraag ik me af of het verbieden van TikTok in de VS niet zal leiden tot de dood van de app, omdat de meest populaire TikTokkers uit dat land komen. Ik maak me in elk geval voorlopig nog niet al te veel zorgen. We zien wel wat er gebeurt, en wie weet: misschien wordt er binnenkort wel een andere app immens populair?!”

Nour (19) en Fatma (18) Daghbouj, @nourandfatma, 465.400 volgers.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Ons account op TikTok zien we als een huisje waar iedereen zichzelf kan zijn. We posten op ons kanaal, dat van ons beiden is, vooral dansvideo’s die op het moment trendy zijn en af en toe maken we ook eens een grappig filmpje. Hoewel we al vijf jaar op de app zitten, hebben we pas in de laatste drie jaar ons volgersaantal sterk zien stijgen. Een groot deel van die volgers komt uit Amerika, waardoor het erg jammer zou zijn moest TikTok daar plots geband worden. Toch wil dat niet zeggen dat we dan meteen onze biezen pakken, want ook in ons eigen land en in Nederland hebben we best wat fans.” Naast TikTok hebben Nour & Fatma ook een populair Instagram-account en posten ze sinds kort vlogs op Youtube. “Bovendien houden we ons ook bezig met DJ’en en producen. Als TikTok ooit verdwijnt zien we in dat wereldje dan ook een toekomst voor ons.”

Johatan Medart, 20, @jonatanmedart1, 276.000 volgers.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Eigenlijk zit ik nog niet zo heel erg lang op TikTok”, vertelt Jonatan ons. “Ik begon mijn kanaal tijdens de lockdown in maart, nadat vrienden me vertelden dat ik er eentje moest aanmaken. Hiervoor zat ik vooral op Instagram, maar toen ik op TikTok kwam, zag ik plots mijn bereik enorm stijgen. Wat ik zo leuk vind aan dit medium is dat je er je creatieve ei kwijt kunt: niets moet, alles kan.” Hoewel Jonatan zich duidelijk amuseert met het maken van z’n creatieve en herkenbare filmpjes, beschouwt hij het toch vooral als een hobby. Dat de kans bestaat dat TikTok vroeg of laat weer zal verdwijnen, baart hem dan ook niet al te veel zorgen. “Ik studeer nog en zie TikTok vooral als een leuke hobby. Bovendien denk ik dat België de app niet meteen zal verbieden. Wat mij betreft is het dus vooral Trump die een beetje belachelijk aan het doen is over die ban. Toch ben ik me er zeker van bewust dat de hype rond TikTok in de loop der jaren wel weer zal afnemen.” Een backup-plan heeft Jonatan voorlopig nog niet: “Eigenlijk heb ik nooit een plan! (lacht). Ik volg vooral mijn gevoel. Als TikTok verdwijnt, dan ga ik gewoon wel weer filmpjes maken op Instagram en kijk ik met plezier terug op een mooie en vooral heel erg vermakelijke lockdown.”