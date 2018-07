Warm weer zorgt voor mierenplaag: met deze tips verjaag je ze Redactie

08 juli 2018

16u21 0 Vrije tijd Door de warmte én de aanhoudende droogte worden huizen, gazons, terrassen en planten nog meer dan anders geteisterd door mierennesten. Met deze tips laten ze jouw huis deze zomer met rust en je hoeft er niet eens een verdelgingsmiddel voor te kopen.

Kuisen

De eerste tip ligt nogal voor de hand, maar een proper huis is wel degelijk het beste middel tegen mieren. Zorg dat er nooit ergens etensresten blijven liggen, zet je vuilbakken buiten en was die vuile borden en glazen meteen af. Doordat ze geen voedselbron hebben, zullen ze sneller naar de buren trekken.

Keukenzout

Als mieren zout eten, exploderen ze. Niet de meest diervriendelijke optie, maar wel een effectieve. Maak daarom een mixje van keukenzout en poedersuiker. Door het suiker worden ze gelokt, nemen ze het zout mee naar hun nest, waar ze uiteindelijk sterven.

Rosse muntjes

Mieren kunnen de geur van koper niet uitstaan, omdat die hun eigen geursporen verstoort. Strooi daarom massa’s rosse muntjes in het rond, daar heb je er vast toch nog wel genoeg van liggen. Hetzelfde geldt voor de geur van komkommerschijfjes, citroen en kaneel. Wel zijn dit natuurlijk tijdelijke oplossingen, want uiteindelijk vinden de mieren altijd wel een andere weg.

Zoek de bron

Het is niet altijd makkelijk, maar probeer te ontdekken waar de mieren je huis binnen komen en maak vervolgens die plek grondig schoon. En spuit er daarna eventueel nog een mengsel van water en azijn over. Zo zorg je ervoor dat hun geurspoor weg is, waardoor de andere mieren niet meer weten waar ze moeten zijn.