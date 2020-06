Wanderlust: reisblogsters tippen 4 verborgen parels in België en Nederland

De meeste Europese grenzen mogen dan weer open zijn, we hoeven het deze zomer niet per se ver van huis te gaan zoeken. Wij vroegen reisblogsters Elke Salverda en Sarah Reinhoudt welke bijzondere plekken zij tippen in ons land en net over de grens.

In hun nieuwe boek ‘Off the beaten track’ delen Elke Salverda en Sarah Reinhoudt verborgen pareltjes van over de hele wereld. Bij de twee avonturiers zit het reizen in het bloed. Elke woonde sinds haar zeventiende op verschillende plekken ter wereld en is fulltime hoofdredacteur van de reiswebsite wander-lust.nl. Sarah werkt als marketingverantwoordelijke voor een modemerk, maar reist wanneer ze kan de wereld rond. Avontuurlijke reizen door Azië of kleinschalige citytrips in Europa: she’s done it all. Maar ook dichter bij huis weten ze waarnaartoe. Speciaal voor ons delen ze hun vier favoriete plekken in ons land én bij onze Noorderburen.

Nutchel Forest Camp Les Ardennes, Martelange (BE)

Sarah: “Momenteel zijn dit soort plekken, met houten ‘cabins’ waarin je midden in de natuur kunt slapen, erg in trek. Even ontsnappen aan het drukke dagelijkse leven, het liefst niet al te ver van huis. De ‘cabins’ van Nutchel, met mooie grote ramen en een moderne look-and-feel staan in een bos en ademen gezellige geborgenheid uit. De focus ligt hier op qualitytime met je gezin, vrienden of je geliefde. Je hebt hier geen bereik en ook geen wifi. Dat betekent aandacht voor je naasten en voor de natuur, niet voor je telefoon. Ik was meteen verkocht!”

“Het Nutchel Forest Camp ligt midden in de Belgische Ardennen, in Martelange. De 26 ‘cosy cabins’ zijn stijlvol ingericht en hebben een comfortabel interieur. Ze zijn zo ontworpen dat ze mooi opgaan in de omliggende natuur. De ‘cabins’ worden verwarmd met houtkachels en verlicht met olielampen. Na een heerlijke boswandeling kun je relaxen in een hottub midden in het bos. Je kookt je eigen potje en kruipt vervolgens met een goed boek en een kop thee voor de haard. ’s Ochtends word je gewekt door het gezang van vogels en de geur van de natuur komt op je af zodra je de deuren opent.”

Meer info: nutchel.be

Pack & Raft, Nadrin (BE)

Elke: “Ik ben dol op België. Antwerpen, Gent en Brugge hebben allemaal mijn hart gestolen. De Belgen hebben daarnaast een prachtig gebied waar de meeste Nederlanders ook dol op zijn: de Belgische Ardennen. In deze regio ligt ook het kleine, maar fijne dorpje Nadrin. Het ligt aan de Ourthe, in het uitgestrekte Natuurpark van de Twee Ourthes, en is de perfecte uitvalsbasis om de Ardennen te ontdekken.”

“Een leuke activiteit die je hier kunt boeken is een Pack & Raft-tour. Vanuit Nadrin vertrek je samen met een gids op een wandeltocht met in je rugzak een lichte, opblaasbare boot, een zogenaamde raft. Na een paar uur lopen en na een lunch in het bos blaas je de raft op aan de oever en peddel je terug naar het punt waar je vandaan kwam. Onderweg geniet je van de natuur en kom je een paar sterke stromingen tegen. Saai is het zeker niet!”

Meer info: packandraft.be

Theetuin Overleek, Monnickendam (NL)

Sarah: “Dat je mooie plaatsjes hebt in Nederland, weten we allemaal, maar dit is echt zo’n plek waarover je iedereen meteen wilt vertellen als je er bent geweest. Net buiten Amsterdam, in de gemeente Waterland, vind je te midden van de beeldschone Hollandse natuur, aan het water en tussen de dieren, de onovertroffen Theetuin Overleek.”

“Deze mooie onderneming wordt gerund door de lieve familie Deun: vader, moeder en dochters. In de zomer zit je hier op het heerlijke terras of in de tuin, waar dochters Eveline en Marlies de bediening voor hun rekening nemen. Terwijl de kippen en eenden om je heen scharrelen, geniet je van goed belegde broodjes, verse limonades en overheerlijke patisserie. Ze bieden versgemaakte taarten aan en heerlijke scones, allemaal door moeder Marianne zelf gebakken. Neem gerust je kinderen mee naar Theetuin Overleek, want er is een gezellige kleine speeltuin waar ze heerlijk kunnen spelen. Huur na het eten een fluisterbootje bij vader Ton, die je de leukste routes meegeeft en word één met de natuur. Als je eten wilt meenemen op de boot, kan je een goedgevulde picknickmand bestellen.”

Meer info: theetuinoverleek.nl

Nationaal Park Zuid-Kennemerland (NL)

Elke: “Wist je dat Nederland maar liefst 21 nationale parken heeft? Een geliefd maar minder bekend natuurpark is het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, en dan heb ik het voornamelijk over het meest noordelijke deel. Ik kan het weten, want ik ben recent verhuisd van het bruisende Amsterdam naar het rustige maar ó zo leuke Santpoort-Noord, dat pal aan het natuurgebied in kwestie ligt. Sinds een paar jaar heeft Santpoort-Noord een zogenaamd ‘buitenpoortstation’.”

“Buitenpoorten zijn stations die vlak bij nationale parken of natuur- en recreatiegebieden liggen. Als je bij dit station uitstapt, bevind je je vrijwel direct in de natuur. Vanaf Amsterdam Centraal ben je binnen 29 minuten al op station Santpoort-Noord. Zuid-Kennemerland strekt zich uit tussen IJmuiden, Haarlem én Zandvoort, een van Nederlands meest drukbezochte badplaatsen. Toch is het een relatief rustig gebied met slechts wat fietsers en wandelaars uit de buurt. Naast de verschillende duinen, vind je er bossen, meren, grote grazers, prachtige landgoederen en natuurlijk de uitgestrekte Hollandse stranden. In de buurt van het station Santpoort-Noord zit ook het imposante landgoed Duin en Kruidberg, waar je kunt eten, drinken en overnachten. Ook hier kun je mooi wandelen en genieten van de oase van rust.”

Meer info: nationaalpark.nl

