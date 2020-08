Wandelen saai? Sven Ornelis weet hoe je kinderen van het tegendeel overtuigt

Wandelen is leuk, gezond, ontspannend en je kunt er prima vet mee verbranden: radiomaker en dj Sven Ornelis - die onze Zomer challenge ‘Wandel 100 km’ promoot - weet er alles van. Mensen mét kinderen weten wel dat het niet altijd evident is om de kroost mee op sleeptouw te nemen. “Het is saai. Ik ben moe. Hoe ver is het nog?”: het zijn allemaal gekende kreten voor ouders. Hoe hou je wandelen voor kinderen boeiend?

HOEVEEL KILOMETER?

Alle experts zijn het hierover eens: de leeftijd van de kinderen is ook de afstand die ze met gemak kunnen afleggen. Een peuter van 2 kan maximum 2 kilometer aan. Is je kind 6, dan kun je voor de 6 kilometer gaan. Als je kinderen natuurlijk gewend zijn om regelmatig te gaan wandelen, dan mag het ongetwijfeld wat meer zijn.

Net omdat kinderen al eens afgeleid geraken tijdens de wandeling, is het moeilijker om ze een bepaald wandeltempo te laten aanhouden

AFWISSELING HELPT

Kinderen vinden het tof en spannend om prikkels te krijgen. Hoe minder saai de tocht, hoe meer kans dat ze de wandeltocht dus wel tof gaan vinden. Combineer het bos met een pad langs het water, een vlakte of een duin.

VOLG HUN TEMPO

Net omdat kinderen al eens afgeleid geraken tijdens de wandeling, is het moeilijker om ze een bepaald wandeltempo te laten aanhouden. Er is altijd iets dat hen boeit, of waar ze vragen over hebben. Probeer hen die tijd ook te gunnen door af en toe stil te staan, maar ook niet zodanig veel dat het niet meer opschiet.

DOE SPANNENDE DINGEN ONDERWEG

Toen ik met mijn ouders in de Oostenrijkse bergen ging wandelen, zongen we altijd liedjes onderweg. Allemaal even vals, en even luid, dat vonden we als kind fantastisch! Al wandelend kan je natuurlijk ook leuke spelletjes spelen. Dan ga je met je kinderen op kastanje-, eekhoorn- of paddenstoelenjacht. Wie de eerste ziet, krijgt een punt! Nog leuker - maar het vraagt wat voorbereiding - is om onderweg een schat te verstoppen. Wedden dat je ze probleemloos mee op pad krijgt zo?

DOE ALSOF JE OP EXPEDITIE GAAT

Sommige kinderen vinden het spannend als je van een simpele wandeling een avontuurlijke expeditie maakt. Een camouflagejack, een verrekijker, een speciaal hoedje, een zaklamp, een rugzak met ‘overlevingsproviand’ en drank voor onderweg… Tover die attributen boven en kinderen wanen zich direct avonturiers. Wandelen zal lang niet meer zo “saaaaaaaaaiiiiii” zijn...

SPECIALE KINDERWANDELING

Doe jezelf een lol en tik op internet eens ‘kinderwandeling’ in: de speciale routes vliegen je om de oren. Van de kust tot in Limburg: diverse verenigingen en gemeenten hebben op maat gemaakte wandelingen voor kinderen, boordevol leuke plekjes, verrassingen en ontdekkingen. Aanrader!

Ben je zelf gaan wandelen met je kids en nam je toffe foto’s? Stuur ze door via het Wandel 100 Kilometer-platform. Wij bundelen alle tips van Sven Ornelis, artikels, uitdagingen en foto’s van deze challenge in dit dossier.

