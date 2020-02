Wait whut?! De drie meest verrassende tips van Tante Kaat lvds

27 februari 2020

12u27 2 Vrije tijd Rode wijn gemorst? Bloedvlekken op de lakens? Een aangekoekte pan? Tante Kaat is sinds mensenheugenis dé reddende engel van menig huishouden. Vanaf 3 maart krijg je vier weken lang bij Dag Allemaal een pocket met haar beste tips. Wij lijsten nu al de drie meest verrassende op.

1. Droogshampoo tegen vetvlekken

Heb je plots een vetvlek op je favoriete linnen broek? Droogshampoo to the rescue. Het goedje heeft het doel olie uit het haar te halen, zodat het minder vettig oogt. Je kan het dus ook gebruiken bij een vetvlek op kleding. Spray wat droogshampoo op de vlek, laat het even inwerken en ga er met een droog doekje over. Et voilà!

2. Mosterd als inktbestrijder

Vervang je een cartridge en hang je plots vol met inkt? Herkenbaar. Gelukkig weet Tante Kaat ook hier raad. Inkt op je handen kan je makkelijk verwijderen door ze te wassen met wat mosterd. Zitten er ook inktvlekken op je kleren? Meng dan een beetje mosterd met warm water, breng het mengsel aan op de vlek en reinig nadien met een vochtige spons.

3. Ketchup in blonde haren met een groene schijn

Heb je plots een groene schijn in je blonde lokken na een bezoek aan het zwembad? Dat komt door de metaaloxiden in het chloorwater, die ervoor kunnen zorgen dat je haar verkleurt. De oplossing? Tomaten! Dat zijn natuurlijke anti-oxidanten die dat effect verhelpen. Laat tomatenketchup tien minuten intrekken en je haar zal er na het afspoelen weer perfect uitzien.

Benieuwd naar hoe het Tante Kaat - die eigenlijk Elma heet - is vergaan?

