Waarom zou je water drinken bij je koffie?

Thuis zul je het waarschijnlijk niet doen, zegt voedingsdeskundige Nicole de Roos, maar als je in een café koffie drinkt, krijg je daar vaak een glaasje water bij. “Lang werd gedacht dat het drinken van koffie ‘vochtafdrijvend’ zou werken, met andere woorden dat je er vocht door zou verliezen. Dan lijkt zo’n extra aanvulling nuttig.”



Dit is echter een fabeltje, aldus De Roos. “Van koffiedrinken ga je wel eerder plassen, maar niet méér dan dat je na het drinken van, zeg, eenzelfde hoeveelheid thee zou doen. Dat is het dus niet.”

Waarom dan wel? “Volgens koffiekenners is het de bedoeling om het glaasje water te drinken vóór je aan je kopje koffie begint: het neutraliseert de smaken in de mond en daardoor kun je de koffie beter proeven.”

“Vergelijk het met het spoelen van je mond voordat je wijn proeft,” zegt De Roos. “Ik moet bekennen dat ik dit nooit heb geweten en het altijd andersom deed: eerst genieten van de koffie en dan voor vertrek nog even ‘naspoelen’ met een slok water. Weer wat geleerd.”